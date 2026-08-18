Ante la falta de respuestas, el Refugio Cura Brochero cerró sus puertas en Villa Carlos Paz

La institución solidaria dejó de brindar cenas y viandas el viernes y los últimos alojados se retiraron el lunes. No hubo una propuesta concreta del Municipio que permitiera revertir una crisis que sus responsables venían advirtiendo desde hacía meses.

El desenlace que sus responsables habían anunciado finalmente se concretó. El Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero cerró sus puertas en Villa Carlos Paz, después de llegar al límite de sus posibilidades económicas para sostener la asistencia.

El viernes 14 de agosto fue el último día en que se sirvió la cena y se realizó el reparto de viandas. Durante el fin de semana permanecieron únicamente las personas que ya se encontraban alojadas y los últimos huéspedes se retiraron el lunes.

A partir de ese momento, cesó la actividad de una institución que durante casi tres décadas brindó alojamiento transitorio, alimentación, higiene y contención a personas en situación de calle y extrema vulnerabilidad.

No hubo una propuesta que permitiera evitar el cierre

En los días previos habían circulado versiones acerca de una eventual convocatoria del Municipio para abrir una instancia de diálogo, incluso bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, ese acercamiento no se concretó en una propuesta capaz de modificar el escenario.

Desde el refugio habían confirmado ya durante el fin de semana que no habían recibido ninguna comunicación del Departamento Ejecutivo y que tampoco existía hasta ese momento un contacto desde el Concejo de Representantes.

Finalmente, el lunes llegó sin una solución y se cumplió el cronograma anunciado por la institución.

Una crisis advertida durante meses

El cierre no fue una decisión sorpresiva.

La coordinadora del refugio, Alicia Barrigó, venía advirtiendo desde hacía meses sobre las dificultades para afrontar los costos de funcionamiento y había solicitado una actualización de la ayuda municipal.

La institución recibe un subsidio de $1.120.000 mensuales, mientras que solamente el nuevo alquiler del inmueble ubicado en avenida Cárcano 224 había quedado establecido en $1 millón por mes.

A eso se sumaban los gastos de alimentación, servicios y mantenimiento necesarios para sostener una tarea que diariamente alcanzaba a decenas de personas.

Durante mayo y junio se habían presentado pedidos de audiencia ante diferentes autoridades municipales y se había solicitado una asistencia adicional que permitiera garantizar la continuidad.

La situación llegó a su punto límite el sábado 8 de agosto, durante el “Abrazo al Refugio”, cuando Barrigó anunció públicamente que continuarían recibiendo personas y brindando comida hasta mediados de mes y que, sin una solución, deberían cerrar.

“Con todo el dolor del alma, ya no nos queda dónde recurrir”, había expresado entonces.

El último fin de semana

La reducción de la actividad comenzó a hacerse efectiva el viernes.

Esa noche se brindó la última cena y se entregaron las últimas viandas. El sábado y el domingo ya no se incorporaron nuevas personas y permanecieron solamente quienes estaban alojados.

El lunes, con la salida de esos últimos huéspedes, el Cura Brochero dejó de funcionar.

De esta manera quedó sin actividad el único espacio de Villa Carlos Paz que venía recibiendo habitualmente a personas en situación de calle y ofreciéndoles en un mismo lugar comida, una cama, ducha y acompañamiento.

En la práctica, además, el refugio terminaba atendiendo situaciones mucho más complejas vinculadas con adicciones, salud mental, violencia y dificultades de acceso a otros organismos y servicios públicos.

El problema permanece

Durante las últimas semanas, desde la institución insistieron en que el cierre del edificio no implicaría la desaparición de las situaciones sociales que allí se atendían.

“Trasladar un edificio puede ser posible; trasladar la pobreza no”, habían señalado ante los cuestionamientos relacionados con la ubicación del establecimiento y los inconvenientes planteados por vecinos de la zona.

El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, también llevó el tema al Concejo de Representantes y presentó un proyecto para reclamar que el Ejecutivo garantizara la continuidad, actualizara el subsidio y convocara a una mesa de diálogo con la institución, vecinos, comerciantes y áreas municipales.

“Cerrar el refugio no resuelve nada, solo traslada el problema a la calle”, había advertido el edil.

Esa instancia tampoco llegó a producir una solución antes de la fecha límite.

Con el retiro de los últimos alojados este lunes, el escenario que durante semanas había sido presentado como una advertencia pasó a ser una realidad: el Refugio Cura Brochero cerró y Villa Carlos Paz quedó sin la institución que durante años sostuvo buena parte de la atención cotidiana de las personas en situación de calle.