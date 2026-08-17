Instituto ganó sobre la hora en Santiago y quedó líder de la Zona A

La Gloria venció 1-0 a Central Córdoba con un gol de Facundo Suárez a los 43 minutos del segundo tiempo, consiguió su cuarta victoria consecutiva y llegó a 12 puntos en el Torneo Clausura.

Instituto derrotó 1-0 a Central Córdoba este domingo 16 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Facundo Suárez, que había ingresado desde el banco, convirtió sobre el final y dejó al equipo de Diego Flores como líder de la Zona A con 12 puntos.

La Gloria fue el equipo que generó las ocasiones más claras, aunque durante gran parte de la noche chocó con Alan Aguerre. El arquero del Ferroviario sostuvo el cero frente a los intentos de Alex Luna, Diego Sosa y Leonel Mosevich, mientras el local tuvo aproximaciones a través de Diego Barrera y, ya en el complemento, Leonardo Sequeira.

El partido llegó sin goles al descanso y Central Córdoba comenzó mejor el segundo tiempo, pero no consiguió traducir ese momento favorable en situaciones de verdadero peligro sobre Marcos Ledesma. Con el correr de los minutos, Instituto volvió a encontrar espacios y recuperó profundidad.

Flores movió el banco a los 18 minutos del complemento y realizó tres modificaciones: Facundo Suárez reemplazó a Matías Tissera, Jeremías Lázaro ingresó por Jhon Córdoba y Juan Andrés Meli por Jonathan Galván. Los cambios terminaron siendo determinantes para resolver un encuentro que parecía encaminado al empate.

Instituto siguió acumulando oportunidades. Aguerre respondió ante Luna y luego volvió a intervenir frente a Mosevich y al propio Suárez, que poco antes del gol había tenido otra ocasión para quebrar el cero.

La diferencia llegó finalmente a los 43 minutos del segundo tiempo. Una mala coordinación entre Yuri Casermeiro y Alejandro Maciel dejó la pelota a disposición de la visita, Lázaro intervino en la acción y Suárez definió cruzado para establecer el 1-0.

Central Córdoba ya no tuvo tiempo para reaccionar e Instituto protegió la ventaja hasta el pitazo final de Darío Herrera. No hubo expulsados.

El triunfo prolongó el gran momento del conjunto de Alta Córdoba. Después de perder en el debut ante Vélez, Instituto derrotó sucesivamente a Platense, Lanús, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, por lo que acumula cuatro victorias consecutivas y suma 12 puntos sobre 15 posibles.

La Gloria quedó así en lo más alto de la Zona A, mientras que Central Córdoba se mantuvo con seis unidades y cortó una serie de dos triunfos seguidos, que había conseguido frente a San Lorenzo y Unión.

Lo que viene

Instituto volverá a jugar el sábado 22 de agosto, a las 16, cuando visite a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Central Córdoba tendrá su próximo compromiso el lunes 24, a las 19, como visitante frente a Tigre en Victoria, también por la sexta jornada.