martes, agosto 18, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Un sismo de magnitud 2,9 se sintió en Villa Carlos Paz y...

Un sismo de magnitud 2,9 se sintió en Villa Carlos Paz y otras localidades de Punilla

El movimiento se registró este martes a las 9.07 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según informó el INPRES.

Un sismo de magnitud 2,9 se registró este martes por la mañana en Córdoba y fue percibido por vecinos de Villa Carlos Paz y otras localidades de la región.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 9.07 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 49 kilómetros al sudoeste de La Falda, 49 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 58 kilómetros al este de Chancaní.

El organismo clasificó el episodio como “sismo sentido” y registró una intensidad de entre II y III en la escala Mercalli Modificada en Villa Carlos Paz, Cosquín, Villa Río Icho Cruz y Salsacate.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Martes fresco y con nubes antes de un miércoles más templado...

Juicio político a Curvino: la nueva denuncia contra el defensor del...

Deudas al límite: crece la morosidad de las familias y el...

Milei reapareció en un homenaje a San Martín con críticas al...