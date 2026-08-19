Villa Carlos Paz: más sol y fuerte ascenso de temperatura entre miércoles y jueves

La temperatura mostrará un marcado ascenso en Villa Carlos Paz. Después de una jornada con nubosidad variable, el jueves tendrá una tarde mucho más templada y condiciones estables.

El tiempo mostrará una recuperación marcada entre este miércoles 19 y el jueves 20 de agosto en Villa Carlos Paz, con un progresivo aumento de la temperatura y mayor presencia de sol hacia mañana.

Este miércoles 19 comenzó fresco y con abundante nubosidad. A lo largo de la jornada el cielo irá mostrando algunos claros y la temperatura alcanzará una máxima de entre 18° y 19°.

El viento se mantendrá leve, sin ráfagas de consideración, y no se esperan precipitaciones. Hacia la noche volverá a sentirse el descenso térmico, antes de una madrugada fría.

El jueves 20 comenzará con una mínima estimada entre 3° y 5°, pero la temperatura aumentará rápidamente durante la mañana.

Con cielo mayormente despejado o soleado, la máxima se ubicará entre los 22° y 23°, unos cuatro grados por encima de los registros previstos para este miércoles. El viento será leve a moderado y tampoco aparecen chances significativas de lluvia.

El cambio más perceptible llegará así durante la tarde del jueves, que ofrecerá temperaturas mucho más agradables después de varias jornadas frescas en las Sierras de Córdoba.