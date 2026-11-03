Atropelló a una mujer en Villa Carlos Paz y escapó: la víctima permaneció tendida en el suelo a la espera de una ambulancia

El hecho ocurrió este martes al mediodía, frente a una estación de servicio de avenida Uruguay. Una camioneta roja embistió a una mujer de edad avanzada mientras realizaba una maniobra marcha atrás. El conductor huyó sin asistirla y hubo una prolongada demora para trasladarla a un centro médico.

Una mujer de edad avanzada resultó herida este martes al mediodía en Villa Carlos Paz, luego de ser atropellada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga sin prestarle auxilio. El episodio ocurrió alrededor de las 12.40, sobre avenida Uruguay al 695, en el ingreso a la estación de servicio YPF Mosconi.

El vehículo involucrado fue una camioneta Isuzu de color rojo, que embistió a la mujer mientras realizaba una maniobra marcha atrás.

Como consecuencia del impacto, la víctima cayó sobre el pavimento, mientras el conductor abandonó el lugar sin detenerse a asistirla.

La secuencia tuvo una particularidad: después del atropello, la camioneta habría presentado dificultades para arrancar, por lo que el acompañante del conductor debió empujarla hasta conseguir ponerla nuevamente en marcha. Ambos se retiraron del sector.

La situación se agravó por la demora en el traslado de la mujer a un centro asistencial.

La víctima permaneció tendida en el suelo durante un prolongado período, mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia que pudiera concretar su derivación.

En el lugar intervinieron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, quienes asistieron a la damnificada. También colaboró personal sanitario de una ambulancia que pasaba circunstancialmente por el sector.

Sin embargo, pese a encontrarse junto a la víctima, los profesionales de esa unidad no pudieron trasladarla a un establecimiento médico porque, según la información conocida, no contaban con la autorización correspondiente para realizar el procedimiento.

La espera para la llegada del servicio de emergencias superó los 30 minutos, aunque las versiones sobre el tiempo total transcurrido hasta el traslado indican que la demora pudo extenderse por más de una hora.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre la gravedad de las lesiones de la mujer ni sobre su evolución posterior. Tampoco se informó oficialmente la identidad del conductor que protagonizó el atropello y escapó del lugar.