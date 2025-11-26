ASHOGA destacó un fin de semana largo muy positivo en Villa Carlos Paz, en un contexto desafiante para el turismo

Con una ocupación que superó el 90% y estadías promedio de tres noches, el informe de ASHOGA confirmó un movimiento muy favorable en Villa Carlos Paz durante el último fin de semana largo, en un año marcado por la caída de la rentabilidad y el encarecimiento de los costos para el sector.

El último fin de semana largo dejó para Villa Carlos Paz un respiro muy necesario en un año complejo para la actividad turística, atravesado por la caída de la rentabilidad, el incremento de los costos operativos y un escenario macroeconómico que empuja a muchos argentinos a evaluar alternativas fuera del país, especialmente con un dólar estable y competitivo para viajar al exterior.

Según los datos relevados por el Departamento de Estadísticas y Censo de ASHOGA, con aportes de establecimientos asociados y no asociados, la ciudad alcanzó un promedio de ocupación del 92,87%, lo que confirma que el destino se mantiene entre los preferidos para escapadas de cercanía y descanso.

El balance de la entidad hotelera coincide con el realizado por el municipio. De acuerdo a los registros del Centro Inteligente de Datos Turísticos de la Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, la ocupación superó el 95%, con especial demanda en los establecimientos de mayor categoría.

De acuerdo al informe de ASHOGA, la estadía promedio fue de tres noches, dato que consolida la tendencia de viajes breves pero intensos, en los que el visitante prioriza experiencias y una buena relación precio–calidad. El movimiento se distribuyó de manera pareja entre las distintas tipologías de alojamiento, reforzando la competitividad del destino dentro de la región serrana.

Desde ASHOGA valoran estos números como una señal alentadora, pero también como un llamado a la prudencia. El diagnóstico es claro: “el desafío sigue siendo fidelizar a los turistas, sostener tarifas competitivas y, al mismo tiempo, enfrentar un contexto económico que impacta de lleno en la capacidad de consumo de las familias”.

En ese marco, la entidad subraya que el empresariado local continúa “realizando esfuerzos para no trasladar completamente los aumentos de costos a las tarifas, mantener valores accesibles y seguir invirtiendo en mejoras de infraestructura y servicio, pensando en la temporada que se aproxima”.

De cara al próximo fin de semana largo del 8 de diciembre y al verano 2026, el informe habla de expectativas moderadamente positivas, pero insiste en que será clave mejorar las condiciones de competitividad de los negocios, consolidar una mirada integral del destino y fortalecer el trabajo conjunto entre sector público y privado para sostener el flujo turístico y seguir posicionando a Villa Carlos Paz como una de las plazas más importantes del país.