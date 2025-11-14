“Una moda peligrosa”: impulsan en Villa Carlos Paz una campaña municipal contra el vapeo

El Concejo de Representantes aprobó una resolución impulsada por el edil Fernando Revello para reforzar los controles sobre el uso y la venta de cigarrillos electrónicos, y lanzar una campaña de prevención dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves, por unanimidad, una resolución que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal intensificar los controles sobre el uso y la venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores, y poner en marcha una campaña de concientización sanitaria enfocada en adolescentes y jóvenes.

La iniciativa fue presentada por el concejal Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz), quien explicó que el proyecto nació a partir de una inquietud planteada por un estudiante secundario. Según relató, un adolescente le comentó que “sus compañeritos todos los días en el colegio están vapeando”, lo que motivó una consulta posterior con la vicedirectora del IPEM René Favaloro, que confirmó el incremento del consumo en el ámbito escolar.

Una “moda peligrosa” y sin conciencia de riesgo

Al fundamentar la propuesta, Revello advirtió sobre la naturalización del vapeo entre los más chicos. “Se ha puesto de moda, una moda peligrosa diría, y casi sin conciencia están vapeando demasiado, con un alto riesgo”, señaló, al remarcar la necesidad de una intervención preventiva del Estado.

Concejal Fernando Revello.

El concejal recordó que la ANMAT prohíbe la importación, comercialización y venta de estos dispositivos, y que la Ley Provincial 10.661 los incorpora al régimen de regulación del tabaquismo, imponiendo restricciones de uso y de publicidad.

En ese sentido, subrayó que la resolución busca que el municipio asegure el cumplimiento de la normativa vigente y, al mismo tiempo, impulse acciones educativas sostenidas en escuelas, clubes y eventos públicos. “Agradezco a todos los concejales haber puesto el bien común, el bien de los jóvenes por encima de cualquier diferencia política”, expresó al cerrar su intervención.

La propuesta fue acompañada por todos los bloques, sin objeciones ni modificaciones.

Qué dispone la resolución aprobada

El texto de la resolución solicita al Departamento Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.661, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en espacios públicos cerrados y su venta a menores de 18 años.

Además, recomienda la implementación de una Campaña Municipal de Concientización sobre los riesgos del vapeo, articulada con instituciones educativas, clubes deportivos, centros de salud y medios de comunicación locales.

Finalmente, invita a organizaciones civiles y juveniles a sumarse a la difusión de la campaña y a la promoción de hábitos de vida saludables, con el objetivo de frenar el avance del vapeo entre adolescentes y jóvenes de la ciudad.