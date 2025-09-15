Tragedia en Villa Carlos Paz: alumno de 13 años murió durante clase de educación física

Un adolescente de 13 años sufrió una descompensación en plena clase de educación física en el IPEM Arturo Illia de Villa Carlos Paz; fue trasladado al Hospital Sayago, donde los médicos determinaron muerte súbita.

Este lunes, un alumno de 13 años del IPem 359 Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, falleció tras descompensarse durante una clase de educación física. El hecho ocurrió en una plaza lindera al establecimiento educativo, ubicado en el barrio Villa Domínguez.

Según testimonios, el joven se encontraba corriendo con sus compañeros cuando cayó repentinamente. Se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Sayago, donde se constató su fallecimiento.

El diagnóstico inicial de los médicos indica que la causa fue un paro cardíaco, clasificado como muerte súbita. No se tienen aún confirmados factores previos que puedan haber contribuido al episodio, como antecedentes médicos o posibles condiciones físicas.

La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la Dra. Jorgelina Gómez, interviene en el caso. Se ordenaron pericias, declaraciones de testigos y análisis del contexto para esclarecer cómo ocurrió el incidente.