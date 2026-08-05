El cambio de tiempo llegará con lluvias intensas, posible granizo y viento sur. Después del paso del frente se producirá un marcado descenso térmico, con mínimas cercanas a cero durante el fin de semana.

La provincia de Córdoba atravesará desde este jueves 6 de agosto un brusco cambio de tiempo, con tormentas de variada intensidad, fuertes ráfagas del sector sur y un posterior descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para amplios sectores del territorio provincial. A esas advertencias se suman niveles amarillo y naranja por temperaturas extremas asociadas al frío.

Los avisos no corresponden al mismo fenómeno: la alerta amarilla meteorológica anticipa tormentas y ráfagas con capacidad de provocar daños, mientras que los niveles por frío extremo advierten sobre los posibles efectos de las bajas temperaturas en la salud.

Tormentas, granizo y lluvias intensas

Durante la madrugada y la mañana del jueves se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, abundante precipitación en períodos cortos e intensas ráfagas.

El SMN estima valores acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual. Las ráfagas asociadas con las tormentas podrían alcanzar aproximadamente los 80 o 90 kilómetros por hora.

Los horarios de mayor riesgo pueden variar según cada zona. Para Córdoba capital, la advertencia por tormentas está prevista durante la mañana, mientras que el aviso por viento se extenderá hasta la tarde.

El viento sur llegará durante la mañana

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba anticipó el ingreso de viento fuerte desde el sector sur y sudoeste entre las 9 y las 12.

El fenómeno podría extenderse hasta alrededor de las 21, con tormentas dispersas y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

Se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 75 u 80 kilómetros por hora en algunos sectores.

Ante esas condiciones, se recomienda extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas y caminos serranos.

Fuerte descenso y alerta por frío

Después del paso de las tormentas y el ingreso del viento sur, comenzará un marcado descenso de la temperatura.

El sistema de alertas por temperaturas extremas presenta niveles amarillo y naranja en sectores de Córdoba. El nivel amarillo representa un efecto leve a moderado sobre la salud y puede resultar peligroso especialmente para niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

El nivel naranja implica un efecto moderado a alto y advierte que las temperaturas pueden ser muy peligrosas para los grupos de riesgo.

Para Córdoba capital se pronostican mínimas cercanas a los 0 grados y máximas de entre 15 y 19 grados durante los próximos días. El frío se mantendría durante el viernes y el fin de semana, con posibilidad de heladas en diferentes puntos del territorio provincial.

En Villa Carlos Paz y el valle de Punilla también se espera que el ingreso del viento sur provoque un descenso marcado, aunque las condiciones y los horarios de las tormentas pueden variar de acuerdo con cada localidad.