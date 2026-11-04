Villa Carlos Paz celebra el Día de la Identidad: asueto municipal, servicios y restricciones de tránsito para este miércoles

Villa Carlos Paz conmemora este 4 de noviembre el nacimiento de su fundador, Carlos Nicandro Paz. No habrá atención administrativa en el municipio, mientras que la recolección de residuos será normal y el transporte urbano funcionará con frecuencia de feriado. El acto oficial se realizará a las 11 en el nuevo Espacio VCP.

Villa Carlos Paz conmemora este miércoles 4 de noviembre el Día de la Identidad Carlospacense, una fecha que recuerda el nacimiento de su fundador, Carlos Nicandro Paz, y que tendrá como actividad central un acto oficial en el nuevo Espacio VCP.

Con motivo de la celebración, rige un asueto administrativo municipal, por lo que no habrá atención al público en las distintas dependencias del gobierno local. Únicamente se mantendrán las guardias mínimas correspondientes.

El municipio también invitó a adherir al feriado a establecimientos educativos, bancos, compañías de seguros y actividades afines. En tanto, la adhesión es optativa para las actividades comerciales, industriales y civiles en general.

En cuanto a los servicios, la recolección de residuos se realizará con normalidad, mientras que el transporte público de pasajeros funcionará con frecuencia de día feriado.

Acto oficial y corte de tránsito

La ceremonia central se desarrollará a las 11 en el nuevo Espacio VCP, ubicado en Gobernador Roca 53, con una convocatoria abierta a las familias de la ciudad.

En ese marco, se implementará una restricción de tránsito entre las 9 y las 13 sobre calle Gobernador Roca, en el tramo comprendido entre la colectora de avenida San Martín y Gobernador Loza.

Desde el municipio solicitaron a los conductores prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo de las actividades.

El origen del Día de la Identidad Carlospacense

La conmemoración fue instituida en 2004 por el Concejo de Representantes, a partir de una iniciativa de la agrupación NyC (Nacidos y Criados en Carlos Paz), encabezada por el periodista Ernesto Yndio Montesinos.

La fecha elegida recuerda el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de Villa Carlos Paz, y propone recuperar aspectos de la historia y la construcción de la identidad local.

Entre esos antecedentes se destaca la realización del canal de riego, una de las obras vinculadas con los primeros esfuerzos por mejorar las condiciones de habitabilidad del territorio y favorecer el asentamiento de nuevos pobladores.

A 22 años de su institución, el Día de la Identidad Carlospacense vuelve a reunir actividades conmemorativas destinadas a poner en valor la historia y los orígenes de Villa Carlos Paz.