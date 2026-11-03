Capilla del Monte presentó un balance histórico con seis ejercicios aprobados y fuerte aumento en inversión pública

El municipio informó que acumula seis ejercicios anuales aprobados y cinco años consecutivos con resultados positivos. La presentación incluyó cifras de ingresos, gastos e inversión pública, además de los proyectos de ampliación de la red de gas y pavimentación.

La Municipalidad de Capilla del Monte presentó un balance sobre la evolución de sus finanzas públicas desde 2019, con un repaso de los resultados presupuestarios, las inversiones realizadas y las principales obras de infraestructura previstas hasta 2027.

La exposición estuvo encabezada por el intendente Santiago Arenas Diez, acompañado por el secretario de Coordinación Territorial de la Provincia y exintendente, Fabricio Díaz. De la presentación también participó la secretaria de Finanzas municipal, Tatiana Díaz.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo, la administración acumula seis ejercicios anuales consecutivos aprobados por los organismos de control y cinco años seguidos con resultados positivos.

Arenas destacó el proceso de ordenamiento financiero iniciado durante la gestión de Fabricio Díaz, en 2019, y sostuvo que el municipio logró equilibrar sus cuentas corrientes pese a las dificultades económicas.

“Los vecinos de Capilla del Monte llevan adelante el pago de sus tasas y nosotros tenemos la obligación de demostrar de qué forma administramos esos recursos”, expresó el intendente.

La evolución de los ingresos, gastos e inversiones

Durante la presentación, Tatiana Díaz precisó que el ejercicio 2025 cerró con un ahorro corriente superior a los 174 millones de pesos, en el marco de una serie de cinco años consecutivos con resultados favorables.

El informe también incluyó una comparación de los principales indicadores presupuestarios entre 2020 y 2025.

De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos totales pasaron de 7.958 millones a 8.768 millones de pesos, mientras que los gastos evolucionaron de 8.482 millones a 8.604 millones.

En términos de resultados presupuestarios, el municipio informó que pasó de un saldo negativo de 524,5 millones de pesos en 2020 a uno positivo de 164,2 millones en 2025.

Otro de los puntos destacados fue la evolución de la inversión en bienes de capital. Según el balance, los recursos destinados a infraestructura y equipamiento aumentaron de 223,6 millones de pesos en 2020 a 475,5 millones en 2025. Su participación en el presupuesto pasó del 2,57% al 5,24%, de acuerdo con los porcentajes presentados por el municipio.

Entre las inversiones realizadas durante ese período, las autoridades mencionaron la incorporación de ambulancias de alta complejidad, camiones compactadores de residuos, luminarias LED y centrales de monitoreo, además de mejoras en playones deportivos y plazas saludables.

Red de gas y nuevas obras hacia 2027

La presentación también permitió repasar los proyectos de infraestructura que el municipio desarrolla en coordinación con la Provincia.

Fabricio Díaz destacó las intervenciones realizadas en el sistema de agua potable y la reactivación de la red de gas natural en barrio San Martín, una obra que, según explicó, había permanecido paralizada durante 15 años y actualmente beneficia a 250 frentistas.

En cuanto a las ampliaciones en ejecución, informó que la red de gas de barrio Argentino registra un avance del 50%, mientras continúan las gestiones para extender el servicio a Balumba y Valenti.

El objetivo planteado es alcanzar una cobertura de gas natural de entre el 60% y el 70% del ejido urbano hacia el final de 2027.

Díaz anticipó, además, que el municipio prepara un nuevo programa de infraestructura vial. “Lo que viene ahora es un plan de cordón cuneta y adoquines”, señaló.

El funcionario provincial vinculó estos proyectos con el ordenamiento de las finanzas municipales y sostuvo que la administración se encuentra en condiciones de avanzar con nuevas intervenciones durante el tramo final del mandato.

“Hoy podemos darle tranquilidad a todos los vecinos de Capilla del Monte de que cuidamos los fondos públicos y rendimos hasta el último peso”, afirmó Díaz al cerrar la presentación.