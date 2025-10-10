Se lanzó “In the City”, el tema que reúne a Charly García y Sting

La esperada colaboración entre los dos íconos del rock ya está disponible en plataformas digitales y en vinilo, con un video que enlaza las ciudades de Buenos Aires y Nueva York.

La canción “In the City”, colaboración entre Charly García y Sting, fue lanzada oficialmente este jueves 9 de octubre y ya está disponible en todas las plataformas de streaming y en una edición especial en vinilo.

El tema retoma la idea de “In the City That Never Sleeps”, incluida originalmente en el disco Kill Gil, pero en una versión renovada en la que García comparte voz, arreglos y producción con el exlíder de The Police. La participación de Sting le otorga al tema un aire más atmosférico y melódico, mientras mantiene la estructura original del compositor argentino.

El videoclip, dirigido por Belén Asad, alterna escenas de Buenos Aires y Nueva York: García aparece viajando en un taxi antiguo por las calles porteñas, mientras Sting recorre los puentes y avenidas de la ciudad estadounidense. El montaje busca representar el diálogo cultural entre ambos mundos y el espíritu cosmopolita de la canción.

En la grabación participaron Dominic Miller, guitarrista histórico de Sting y amigo de García, y el baterista Diego López de Arcaute. Las voces y los teclados de Charly se registraron en Buenos Aires, mientras que Sting y Miller aportaron sus partes desde estudios de Nueva York y Londres.

García definió la experiencia como “un reencuentro con la música libre, sin fronteras”, mientras Sting aseguró que fue “un honor cantar junto a una leyenda viva del rock latinoamericano”. La canción ya comenzó a recibir elogios de la crítica internacional por su combinación de nostalgia, lirismo y modernidad sonora.