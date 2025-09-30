Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro en una gala cargada de emoción y homenajes

Este lunes, la ceremonia de los Premios Martín Fierro TV se celebró en el Hotel Hilton de Buenos Aires con transmisión de Telefe. Santiago del Moro fue sorprendido al leer su propio nombre y llevarse el Oro; “Margarita” fue la ficción más premiada y El Nueve sumó cinco estatuillas.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó este lunes los Premios Martín Fierro 2025 a la televisión, en una ceremonia realizada en La Rural y transmitida en vivo por Telefe.

El máximo galardón, el Martín Fierro de Oro, fue para Santiago del Moro, conductor que además estuvo al frente de la gala. El momento más emotivo se dio cuando abrió el sobre y se encontró con su propio nombre como ganador.

El canal Telefe fue el gran vencedor con 14 estatuillas, entre ellas por Margarita (la ficción de Cris Morena que se llevó múltiples galardones), Gran Hermano 2024, Susana Giménez y Bake Off Famosos. El Nueve también destacó con cinco premios, gracias a producciones como Telenueve Central, Planeta 9, Qué Mañana! y reconocimientos a figuras como Romina Manguel y David Kavlin.

La ficción Margarita encabezó la premiación en su rubro, ganando el premio a Mejor Ficción y el de Revelación para Lola Abraldes. En la conducción femenina, Susana Giménez recibió la estatuilla, mientras que Del Moro también fue reconocido como Mejor Conducción Masculina.

Un momento especial fue el homenaje a Mirtha Legrand, quien recibió el Martín Fierro Premio Leyenda en reconocimiento a su trayectoria. La gala incluyó también el tradicional segmento In Memoriam, recordando a figuras del espectáculo fallecidas en el último año.

La velada fue conducida por tercera vez consecutiva por Del Moro y contó con la previa de la alfombra roja, que reunió a las principales figuras de la televisión argentina.

