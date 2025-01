Ribetti: “El bloque no se rompió, pero hay personas que han decidido tomar otras decisiones y hacen la suya”

“Siento una coherencia extraordinaria en mi decisión”. El concejal Daniel Ribetti ratificó su rechazo absoluto a la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental que el Concejo de Representantes aprobó el jueves pasado. El edil también habló de las diferencias hacia dentro del bloque Juntos por Carlos Paz y, particularmente, en el partido Carlos Paz Despierta.

La aprobación de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental para la zona oeste de Villa Carlos Paz sigue generando repercusiones.

La iniciativa, impulsada por el gobierno que encabeza el intendente Esteban Avilés, conlleva la desaparición del arroyo El Sauce y el humedal El Pantanillo, lo que provocó fuertes tensiones políticas en el Concejo de Representantes y también hacia dentro de la alianza opositora Juntos por Carlos Paz, que aportó dos votos para convertir el proyecto en ordenanza. Las esquirlas también alcanzaron al partido Carlos Paz Despierta.

“Es una decepción más de las que motoriza este gobierno en torno a cuestiones ambientales. El estudio geomorfológico y otros antecedentes confirman que el arroyo El Sauce existía físicamente. Incluso fue reconocido en imágenes satelitales y clasificado como una zona ‘roja’ según la Ley de Bosques”, insistió Ribetti en una entrevista con VillaNos Radio.

El edil subrayó que el humedal El Pantanillo, afectado también por el proyecto, cumple funciones vitales para el sistema hídrico del embalse San Roque. “Regula el caudal de agua tras lluvias, sostiene biodiversidad y aporta agua al sistema de manera gradual. Su destrucción sería un grave error”, agregó.

Ribetti también denunció antecedentes de intervenciones ambientales cuestionables en la ciudad, como la destrucción de un humedal junto al UGBiM (Unidad de Gestión y Bienestar Municipal Oeste) y modificaciones en la topografía que expusieron las raíces de árboles cercanos a la escuela Grimberg. Según el edil, estas acciones responden a una política ambiental “activa y sistemática” impulsada por el intendente Esteban Avilés.

La aprobación de la ordenanza también dejó al descubierto tensiones internas en Carlos Paz Despierta. Ribetti destacó que su partido, históricamente identificado con causas ambientales, enfrentó una división clara en torno al proyecto. “Hubo una reunión muy acalorada antes de la segunda lectura de la ordenanza, donde algunos apoyaron el proyecto y otros, como yo, lo rechazamos categóricamente”, explicó.

El bloque legislativo Juntos por Carlos Paz votó dividido: el mismo Ribetti y Pía Felpeto en contra, y Noe García Roñoni y Fernando Revello a favor.

“Hicimos una reunión el martes. Nos juntamos con (Gustavo) Molina (vocal del tribunal de Cuentas); con (Walter) Gispert (legislador provincial), con Pía y la verdad que lo que nosotros entendemos es que es el bloque sigue existiendo.

La lectura que hacemos es que tenemos la titularidad de un bloque y que seguimos trabajando orgánicamente, y que hay personas que han decidido tomar otras decisiones y que se han ido”, dijo respecto a García Roñoni y Revello. E insistió: “Para mí el bloque no se rompió en términos físicos, sino que hay personas que eligen no participar más porque no acuerdan con nuestro lineamiento interno, salen afuera y hacen la suya”.

– Lo que interpretamos todos es que el bloque se rompió…

“Vos podés llamarlo una ruptura, yo lo que leo es que el bloque sigue existiendo, que nosotros seguimos vinculados a esta idea primaria que nos dio existencia, porque también hay que tener un compromiso con el electorado que eligió esa alianza. Hay quienes entienden que no se bancan más la alianza, como será el caso de Roñoni o de Revello, pero hay quienes entendemos que todavía tenemos elementos que nos unen, que políticamente es importante que sigamos trabajando en conjunto. Y yo entiendo que es un objetivo político importante del intendente destruir esa relación, pero yo no entré a la política para aceptar esa dinámica de la destrucción. Justamente este tipo de proyectos son como el palito que te ponen para que vos lo pises y digas, ‘bueno, sí, esto nos separa’.

Claro que nos separa, pero yo siento una coherencia extraordinaria en mi decisión. Siento que es lo que acordamos en términos políticos de hacer y de defender dentro del bloque”.

Ribetti también puso en duda la transparencia del proceso legislativo y las acciones de la empresa involucrada en el desarrollo del proyecto. Según sus declaraciones, la empresa adquirió el terreno afectado por un valor reducido antes de que fuese incluido en el ejido municipal de Villa Carlos Paz, para luego intervenir el área eliminando vegetación y alterando la topografía. “Esto deja rastros claros de planificación previa, lo que genera dudas sobre tráfico de influencias o posibles irregularidades”, advirtió.

Por otro lado, respondió a las acusaciones que lo vinculan con empresarios relacionados con el proyecto.

“Tuve una conversación con uno de los dueños en 2021, en mi primer período como concejal, mientras investigaba el Paseo de los Artesanos. Esta obra, que tuvo a Quattro Pilares como empresa adjudicataria, fue objeto de varios pedidos de informes debido a los montos asignados por el municipio. Durante esa conversación me entregaron una carpeta con el proyecto que especificaba una zona industrial, comercial, de esparcimiento y recreación, pero no incluía propuestas residenciales. Lo residencial aparece después, como un anzuelo para mostrar que lograron eliminarlo, pero no estaba en el plan original. Afirmar que esa conversación condicionó mi voto es absurdo. Desde la primera lectura dejé claro mi rechazo. Creo que hay una intención de desprestigiarme para justificar lo injustificable. Pero si necesitas atacarme para fundamentar tu voto, estamos en problemas éticos. Yo fundamenté mi postura sin tirar mierda a nadie, basándome en bibliografía y antecedentes. No tengo nada que ocultar respecto a mi diálogo con esta empresa. Mi posición ha sido transparente y está documentada en cada instancia de debate”, sentenció.

Un par de días después de la sesión del Concejo de Representantes, Ribetti difundió un comunicado desconociendo el liderazgo de Emilio Iosa dentro de Carlos Paz Despierta.

“No estoy dispuesto a avalar algo que considero inadmisible. Esto no solo pone en juego nuestra identidad partidaria, sino también mi prestigio y mi palabra”, señaló sobre la postura respecto al Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Y aunque descartó una fractura en Carlos Paz Despierta reconoció la existencia de dos liderazgos bien marcados a nivel interno: “Quedará el de Emilio con su idea, y quedará el mío con esta otra y después ya veremos más adelante si habrá o no una interna.

La verdad es que sentía la necesidad de plantear fuertemente mi posición porque no me puedo hacer el boludo.

No me metí en esto para hacerme el boludo y no me voy a ir haciéndome el boludo. Entonces lo que no estoy de acuerdo lo tengo que expresar con claridad, porque también tengo que responder ante un montón de gente”.

En esta línea rechazó que su oposición a la ordenanza responda a aspiraciones personales, como una candidatura a intendente. Sin embargo, esbozó la idea de renovar la propuesta electoral que, en los dos últimos comicios municipales tuvo a Iosa como principal referente.

“Me he calentado por formarme en mi rol de concejal, me he comprometido, soy uno de los concejales que más proyectos tiene presentados y tengo claramente identificado que hay que sumarle a la discusión del lago San Roque otros temas importantes de la ciudad como las cuestiones presupuestarias, la infraestructura y tantas cosas que se deben. Y eso definitivamente a mí me pone en una situación también de ver que lo que le tenemos que ofrecer a la ciudad en términos políticos es algo distinto a lo que le hemos ofrecido en la última elección”, cerró.