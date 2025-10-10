Pedro Alfonso y Yayo Guridi: la nueva dupla desopilante que llega a Carlos Paz

El reconocido productor y actor Pedro Alfonso celebra su temporada número 15 en Villa Carlos Paz y suma a su elenco al humorista Yayo Guridi. El estreno será el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, con una producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

El verano 2025 promete una de las comedias más esperadas de la temporada. Pedro Alfonso, referente indiscutido del teatro de verano y protagonista de múltiples éxitos familiares, regresa a Villa Carlos Paz para celebrar su temporada número 15, reafirmando un fenómeno que cada año convoca multitudes y se consolida como uno de los grandes atractivos del teatro nacional.

En esta nueva producción, Pedro estará acompañado por Yayo Guridi, el popular humorista y actor que el público adora por su carisma y su estilo inconfundible. Juntos formarán una dupla desopilante, que promete humor, risas y momentos inolvidables en cada función.

El espectáculo, con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, se estrenará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, uno de los escenarios más emblemáticos de la villa. Según adelantaron, la propuesta mantendrá el sello característico de las comedias de Alfonso: entretenimiento asegurado para toda la familia, con ritmo, energía y una fórmula que combina humor popular y talento actoral.

Las entradas estarán muy pronto a la venta, anticipando lo que promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada teatral 2025 en Villa Carlos Paz.