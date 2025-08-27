Noche de teatro, tragos y música en el Club de Teatro de Villa Carlos Paz

Tres obras breves en un único espacio, para disfrutar de una experiencia original y divertida en Villa Carlos Paz.
El Club de Teatro de Villa Carlos Paz presentará este sábado 30 de agosto, a las 21:30 hs, una propuesta diferente que combina teatro, música y tragos en un mismo espacio.
La cartelera incluye tres obras breves:
- Propuesta indecorosa: Connie se enfrenta a la oportunidad de su vida, pero el precio a pagar parece demasiado alto.
- El fanfarrón, cocina de autor: Juan intentará recuperar al amor de su vida haciendo lo que jamás pensó que haría.
- Chaucha y Palito, la charla pendiente: dos hombres se encuentran en un bar para intentar salvar su relación. ¿Será posible el reencuentro o la ruptura será definitiva?
Desde la organización invitan a vivir “una noche distinta, con mucho humor y un ambiente pensado para compartir entre amigos”.
📍 Lugar: Club de Teatro (Asunción 20 – Centro Viejo, Villa Carlos Paz)
📅 Fecha: sábado 30 de agosto
🕤 Hora: 21:30 hs
📲 Reservas: WhatsApp 3541-236442
🔗 Instagram: @clubdeteatrovcp