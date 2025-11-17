Noche de los Teatros: clowns y música en vivo con “Los juegos de Pluma, Song y Monet” en Santa María de Punilla

En el marco de la Noche de los Teatros, la Sala Takay Nina Espacio Cultural de Santa María de Punilla recibirá el espectáculo “Los juegos de Pluma, Song y Monet”, una propuesta de clowns, música en vivo e interacción con el público para infancias y todo público, el viernes 5 de diciembre a las 20, con entrada a la gorra.

La Sala Takay Nina Espacio Cultural será sede de la Noche de los Teatros con la presentación de “Los juegos de Pluma, Song y Monet”, una obra de teatro de interacción con el público que combina clowns, juego escénico y música en vivo. La función se realizará el viernes 5 de diciembre, a las 20:00, en Fermín Rodríguez 1665, en pleno centro de Santa María de Punilla, con entrada a la gorra.

El espectáculo está a cargo de Udúartes Producciones, compañía con base en Icho Cruz/Córdoba e integrante de la Red Escénica Punilla, y propone una experiencia sensible y lúdica pensada para las infancias y apta para todo público.

Un espectáculo para infancias y todo público

“Los juegos de Pluma, Song y Monet” se apoya en la participación activa del público, a través de las intervenciones de los clowns Song y Pluma, quienes junto a Monet construyen un clima de alegría y cercanía.

La obra aborda temáticas como el respeto a la diversidad, el cuidado de las infancias, el disfrute de la voz propia y la importancia de cultivar la amistad. El cruce entre juego teatral, humor y música en vivo busca generar un espacio de encuentro donde niñas, niños y personas adultas puedan compartir la experiencia desde el escenario y desde la platea.

La duración prevista del espectáculo es de 45 minutos y la propuesta está dirigida a infancias/ATP, lo que permite la asistencia de grupos familiares y escolares.

Ficha artística y técnica

En escena actúan Mónica Sartori, Victoria Garay y Mónica Avaca, mientras que la dirección general está a cargo de Mónica Sartori.

La música original pertenece a Mónica Sartori y Mónica Avaca, en tanto que el vestuario fue diseñado por Alejandra Estrella y el diseño de luces por Juan Cerf.

La función en la Sala Takay Nina se suma a las actividades programadas por la Noche de los Teatros, con una propuesta que pone en el centro el juego, la participación y el vínculo con las infancias.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here