Noche de los Teatros: clowns y música en vivo con “Los juegos de Pluma, Song y Monet” en Santa María de Punilla

La Sala Takay Nina Espacio Cultural será sede de la Noche de los Teatros con la presentación de “Los juegos de Pluma, Song y Monet”, una obra de teatro de interacción con el público que combina clowns, juego escénico y música en vivo. La función se realizará el viernes 5 de diciembre, a las 20:00, en Fermín Rodríguez 1665, en pleno centro de Santa María de Punilla, con entrada a la gorra.

El espectáculo está a cargo de Udúartes Producciones, compañía con base en Icho Cruz/Córdoba e integrante de la Red Escénica Punilla, y propone una experiencia sensible y lúdica pensada para las infancias y apta para todo público.

Un espectáculo para infancias y todo público

“Los juegos de Pluma, Song y Monet” se apoya en la participación activa del público, a través de las intervenciones de los clowns Song y Pluma, quienes junto a Monet construyen un clima de alegría y cercanía.

La obra aborda temáticas como el respeto a la diversidad, el cuidado de las infancias, el disfrute de la voz propia y la importancia de cultivar la amistad. El cruce entre juego teatral, humor y música en vivo busca generar un espacio de encuentro donde niñas, niños y personas adultas puedan compartir la experiencia desde el escenario y desde la platea.

La duración prevista del espectáculo es de 45 minutos y la propuesta está dirigida a infancias/ATP, lo que permite la asistencia de grupos familiares y escolares.

Ficha artística y técnica

En escena actúan Mónica Sartori, Victoria Garay y Mónica Avaca, mientras que la dirección general está a cargo de Mónica Sartori.

La música original pertenece a Mónica Sartori y Mónica Avaca, en tanto que el vestuario fue diseñado por Alejandra Estrella y el diseño de luces por Juan Cerf.

La función en la Sala Takay Nina se suma a las actividades programadas por la Noche de los Teatros, con una propuesta que pone en el centro el juego, la participación y el vínculo con las infancias.