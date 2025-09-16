Murió Robert Redford a los 89 años: ícono del cine, impulsor del independiente y activista

El legendario actor, director y fundador del Sundance Film Festival falleció este martes 16 de septiembre de 2025, en su hogar de Sundance, Utah, rodeado de familiares; su muerte deja un legado imborrable en Hollywood y el cine mundial.

Robert Redford, conocido tanto por sus papeles en clásicos del cine como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President’s Men, falleció a los 89 años. Su publicista confirmó que murió en su casa en Utah, de manera tranquila y rodeado de quienes lo amaban.

Además de su carrera como actor, Redford se destacó como director: ganó los Oscar a Mejor Director y Mejor Película por Ordinary People (1980). Fue también un pilar del cine independiente a través del Sundance Institute, que fundó en los 70s, y del Sundance Film Festival, que ayudó a lanzar miles de carreras de cineastas emergentes.

Redford también fue conocido por su activismo ambiental y su compromiso con causas liberales: participó en numerosas iniciativas relacionadas con la conservación, cambio climático y defensa de los derechos humanos. En su vida privada, fue marido, padre, abuelo, y mantuvo una presencia respetuosa y artística fuera del foco mediático habitual.

Su partida marca el cierre de una era en el cine contemporáneo. Será recordado por su elegancia, su versatilidad actoral, su mirada humana como director y por haber construido espacios de expresión artística donde el cine independiente pudo florecer.