Murió Giorgio Armani a los 91 años: el mundo de la moda despidió a un ícono

Giorgio Armani, el diseñador italiano que transformó la sastrería contemporánea, falleció a los 91 años en su residencia de Milán; la casa de moda confirmó el deceso y adelantó actos privados de despedida.

Giorgio Armani, fundador del imperio de moda que lleva su nombre, murió el jueves 4 de septiembre de 2025 en su residencia de Milán, a los 91 años, informó la firma en un comunicado oficial. La casa de moda precisó que el diseñador había atravesado “un periodo de enfermedad” en los últimos meses y que la familia pidió privacidad para los actos de despedida.

La influencia de Armani en la moda moderna fue profunda y duradera: consolidó el concepto del ready-to-wear de lujo, impuso una sastrería relajada y elegante que cambió las siluetas masculinas y femeninas, y llevó su estética a alfombras rojas, cine y moda profesional. A lo largo de cinco décadas su sello se impuso por una combinación de sobriedad, precisión técnica y coherencia empresarial.

Además de su trabajo creativo, Armani construyó un grupo empresarial diversificado que abarcó líneas como Emporio Armani y Armani Privé, perfumería, óptica, diseño de interiores y proyectos hoteleros. Mantuvo un control estrecho sobre la gestión del grupo, lo que contribuyó a preservar la independencia y la continuidad de la marca.

La noticia del fallecimiento desató una inmediata cadena de homenajes en la industria: diseñadores, casas de moda, figuras del cine y medios especializados destacaron su legado y anticiparon actos conmemorativos. La firma informó que organizará ceremonias privadas en Milán y que en los próximos días detallará los homenajes institucionales y las formas de despedida pública.