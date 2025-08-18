Murió el actor Alberto Martín a los 81 años tras una larga enfermedad

Figura emblemática del teatro, cine y televisión argentina, falleció este sábado 16 de agosto tras una prolongada internación por una grave enfermedad. La partida golpea al mundo artístico por su talento, su calidez y la huella que dejó entre el público y sus colegas históricos.

El reconocido actor Alberto Martín (Luis Alberto Di Feo), falleció este sábado a los 81 años, tras algunos días internado debido a una enfermedad grave que se agravó en sus últimos días.

La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg a través de un mensaje en la cuenta oficial de Multiteatro, donde expresó: “Despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Formado desde su infancia, debutó a los seis años en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950) y construyó una trayectoria que lo consolidó como un galán querido en teleseries como Gutierritos, Los hijos de López, en cine con Brigada en acción y en teatro con clásicos como La jaula de las locas. En sus últimos años compartió pantalla con Carmen Barbieri en Mañanísima, destacándose no solo por su talento, sino también por su cercanía con el público.

Este domingo se realizó el último adiós en el cementerio de Boulogne, donde familiares, amigos y colegas dieron el presente en una ceremonia cargada de emoción. Se lo despidió bajo un cielo nublado y con gestos simbólicos como la bandera de Racing Club colocada sobre su féretro, en homenaje a su pasión futbolera.