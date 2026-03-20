Murió Chuck Norris, ícono del cine de acción y de las artes marciales

El actor y artista marcial estadounidense falleció a los 86 años, según confirmó su familia este viernes. Su figura quedó asociada a títulos como Walker, Texas Ranger, The Delta Force y a una trayectoria que lo convirtió en una referencia global de la cultura popular.

Chuck Norris murió a los 86 años, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia y reportado este viernes por medios internacionales. La noticia marcó el final de la vida de una de las figuras más reconocibles del cine de acción y de las artes marciales en Estados Unidos.

Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, construyó primero una carrera destacada como artista marcial, con títulos y reconocimientos en ese ámbito, antes de dar el salto a Hollywood. Su proyección internacional creció con películas de acción en las décadas de 1970 y 1980, y se consolidó más tarde con su papel en la serie Walker, Texas Ranger, que lo transformó en un rostro masivo de la televisión.

Además de su carrera en pantalla, Norris mantuvo una fuerte vinculación con la enseñanza de artes marciales y con proyectos orientados a jóvenes. Con el paso de los años, su nombre también quedó incorporado a la cultura de internet a través de los populares “Chuck Norris Facts”, que lo resignificaron como un personaje de culto para nuevas generaciones.

La familia informó que el actor murió rodeado de sus seres queridos y pidió preservar la privacidad sobre las circunstancias del fallecimiento. Su muerte generó repercusión inmediata en medios, en el mundo del espectáculo y entre referentes del deporte de combate, que comenzaron a despedirlo y a recordar su legado.