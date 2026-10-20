Accesibilidad en Villa Carlos Paz: Felpeto pidió explicaciones sobre los controles municipales y apuntó contra el oficialismo

La concejal de Juntos por Carlos Paz presentó un pedido de informes sobre veredas, rampas, transporte y espacios públicos. Exige conocer las inspecciones, obras y medidas adoptadas durante los últimos dos años. “Queremos saber si el Municipio controla o simplemente mira para otro lado”, cuestionó.

El estado de las veredas, la falta de rampas adecuadas, los obstáculos en la vía pública y las dificultades para utilizar el transporte urbano forman parte de un problema que volvió al centro de la discusión política en Villa Carlos Paz: las condiciones reales de accesibilidad para las personas con discapacidad o movilidad reducida.

La concejal Pía Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo detalle qué controles, obras y medidas concretas llevó adelante durante los últimos dos años para garantizar la accesibilidad en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa apunta tanto al estado de la infraestructura urbana como al cumplimiento de las normas vigentes y a la responsabilidad municipal de fiscalizar su aplicación.

“Tenemos ordenanzas que establecen cómo deben estar nuestras veredas y rampas, y un Municipio que tiene la obligación de controlar. Entonces la pregunta es sencilla: ¿qué están haciendo? Porque los derechos no se garantizan escribiéndolos en una ordenanza, sino haciéndolos cumplir”, cuestionó Felpeto.

Veredas, rampas y transporte bajo la lupa

El pedido de informes abarca diferentes dimensiones de la accesibilidad urbana y busca establecer qué relevamientos se realizaron, cuáles fueron sus resultados y qué medidas se adoptaron para resolver los problemas detectados.

En materia de veredas y rampas, solicita información sobre su estado de conservación, las obras ejecutadas y los sectores que todavía presentan barreras para la circulación peatonal.

También reclama datos concretos sobre la aplicación de la Ordenanza 6616, que establece obligaciones para la construcción y reparación de veredas y contempla mecanismos de control municipal.

Felpeto quiere conocer la cantidad de inspecciones realizadas, infracciones detectadas, intimaciones cursadas, sanciones aplicadas y obras efectivamente ejecutadas ante incumplimientos.

“No alcanza con decir que la vereda es responsabilidad del frentista y después desentenderse. La normativa le da al Municipio herramientas para controlar, intimar, sancionar e intervenir. Queremos saber si realmente las utiliza y cuáles son los resultados”, sostuvo.

Concejala Pia Felpeto.

Otro de los puntos centrales es el transporte público de pasajeros. La concejal requiere precisiones sobre la cantidad de unidades adaptadas, el funcionamiento de sus mecanismos de accesibilidad, los colectivos que se encuentran fuera de servicio y los controles que realiza el Ejecutivo sobre la prestación.

El proyecto también incluye las condiciones de accesibilidad en plazas, balnearios, la Costanera y espacios culturales y recreativos, además de la señalización inclusiva y las herramientas digitales de comunicación municipal.

Finalmente, solicita conocer si existe un plan integral de accesibilidad y qué respuestas reciben los reclamos presentados por los vecinos.

Un antecedente que vuelve a la discusión

Felpeto recordó que la problemática ya había llegado al Concejo de Representantes en mayo de 2025, cuando su compañero de bloque Fernando Revello impulsó un proyecto para realizar un relevamiento integral del estado de las veredas de Villa Carlos Paz.

Según cuestionó la edil, el oficialismo impidió entonces su tratamiento sobre tablas.

“Cuando tuvieron la oportunidad de empezar a medir seriamente el problema, eligieron no hacerlo. Pasó más de un año y las dificultades siguen estando a la vista. Ahora queremos saber qué hicieron durante todo este tiempo”, señaló.

La concejal consideró que el acceso a información sistematizada resulta indispensable para establecer prioridades, identificar sectores críticos y evaluar los resultados de las intervenciones municipales.

En ese marco, el nuevo pedido busca reconstruir la actuación del Ejecutivo durante los últimos dos años, tanto en materia de obras como de fiscalización.

“No queremos que la accesibilidad termine en las cuatro cuadras que se muestran al turista”

Otro de los cuestionamientos de Felpeto apunta a las diferencias entre el área céntrica y los barrios.

La concejal advirtió que una política de accesibilidad no puede limitarse a los sectores de mayor circulación turística, sino que debe garantizar condiciones adecuadas de desplazamiento en toda la ciudad.

“No queremos que la accesibilidad termine en las cuatro cuadras que se muestran al turista. Una persona con movilidad reducida tiene el mismo derecho a circular con autonomía viva donde viva”, expresó.

El planteo incorpora así una dimensión territorial al debate, al poner en discusión cómo se distribuyen las mejoras urbanas y qué atención reciben los sectores alejados del centro.

Para Felpeto, garantizar la accesibilidad requiere no solamente ejecutar obras, sino también mantenerlas en condiciones, eliminar obstáculos y controlar que se cumplan las disposiciones vigentes.

“La inclusión no se mide en los discursos, se mide en la calle”

La presentación del pedido de informes también estuvo acompañada por una crítica política a la gestión municipal.

Felpeto cuestionó la distancia que, a su entender, existe entre la imagen turística que busca proyectar Villa Carlos Paz y las dificultades cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad para desplazarse de manera autónoma.

“Carlos Paz quiere mostrarse como una ciudad turística de primer nivel, pero una ciudad de primer nivel tiene que poder ser recorrida por todos”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el Gobierno municipal debe dar cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

“La inclusión no se mide en los discursos, se mide en la calle. Y si el Municipio asegura que controla, planifica y trabaja sobre accesibilidad, entonces que muestre los resultados”, reclamó.

La concejal cerró su planteo con una definición dirigida al oficialismo: “Porque cuando hablamos de derechos, mirar para otro lado también es una decisión política”.

El pedido de informes busca ahora trasladar esas preguntas a respuestas documentadas, con datos sobre el estado de la infraestructura, las intervenciones realizadas y el cumplimiento de las obligaciones municipales en materia de accesibilidad.