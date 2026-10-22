Femicidio de Camila Iglesias: detuvieron a dos hombres de Villa Carlos Paz acusados de esconder al principal sospechoso

La Fiscalía de Cruz del Eje los imputó por encubrimiento agravado. Según la investigación, habrían mantenido oculto durante al menos cinco días a Pablo Ezequiel Gómez, acusado del crimen de la joven de 24 años.

La investigación por el femicidio de Camila Belén Iglesias, ocurrido en Cruz del Eje, sumó este miércoles dos nuevos detenidos, ambos residentes de Villa Carlos Paz, acusados de haber colaborado para mantener oculto al principal sospechoso del crimen.

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje dispuso la detención de los dos hombres mayores de edad y los imputó por encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la gravedad del delito precedente.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los acusados habrían mantenido escondido durante al menos cinco días a Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, expareja de Camila y principal imputado por su femicidio.

La Justicia investiga ahora las circunstancias en las que se habría producido esa colaboración y el grado de responsabilidad de los dos hombres, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente.

La captura del principal acusado

Gómez había sido detenido durante la madrugada del lunes 19 de octubre en una vivienda de San Nicolás, en Malagueño, luego de permanecer prófugo desde el hallazgo de los restos de Camila.

El procedimiento fue concretado por personal de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, tras varios días de búsqueda y tareas de vigilancia que incluyeron distintos sectores de Villa Carlos Paz y la región.

La investigación había comenzado el 15 de octubre, cuando la hermana de Camila denunció su desaparición. Posteriormente, durante un allanamiento en la vivienda que la joven compartía con Gómez, en barrio Los Altos de Cruz del Eje, los investigadores encontraron restos humanos dentro de una heladera.

Tras su captura, Gómez fue imputado por homicidio calificado por femicidio y quedó a disposición de la Fiscalía de Cruz del Eje.

Con las nuevas detenciones, la investigación judicial se extiende ahora a la presunta colaboración que habría recibido el acusado durante los días en que permaneció oculto, con dos vecinos de Villa Carlos Paz formalmente imputados por encubrimiento.