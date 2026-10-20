Cuesta Blanca: Ana Gaitan participó del Primer Congreso Departamental de Mujeres realizado en Embalse

La presidenta comunal de Cuesta Blanca asistió junto a Viviana Berton al encuentro desarrollado el sábado en la Unidad Turística de Embalse, que reunió a mujeres de Calamuchita y otros puntos de Córdoba.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitan, participó el pasado sábado 17 de octubre del Primer Congreso Departamental de Mujeres Embalse 2026, realizado en el Hotel 7 de la Unidad Turística de esa localidad.

Gaitan asistió acompañada por la Lic. Viviana Berton al encuentro desarrollado bajo el lema “Liderando el presente, construyendo el futuro”, que convocó a referentes de Calamuchita y de otros puntos de la provincia.

La jornada, impulsada por la Municipalidad de Embalse, incluyó mesas de trabajo, espacios de intercambio y distintas instancias destinadas a compartir experiencias y generar vínculos entre las participantes.

Entre los principales ejes abordados estuvieron los liderazgos femeninos, la prevención y el abordaje de las violencias, el emprendedurismo y la autonomía económica, además de temas vinculados con salud, bienestar integral, educación, cultura y ambiente.

También se desarrollaron rondas de vinculación y una feria de emprendedoras, como parte de una programación orientada a promover el intercambio de experiencias y proyectos.

Desde la Comuna de Cuesta Blanca destacaron la participación de sus representantes en este primer encuentro departamental y la posibilidad de generar nuevos vínculos con mujeres de distintos ámbitos políticos, sociales y productivos.