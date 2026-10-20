Llaryora volvió a reclamar un plan de infraestructura para potenciar el desarrollo del interior productivo

El gobernador de Córdoba participó, junto a sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), de la apertura de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro. Remarcó que la infraestructura es una condición indispensable para impulsar la producción, el crecimiento económico y el empleo. “No tener un plan logístico es retrasar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Y esto tiene que ser parte del próximo debate nacional”, expresó.

El gobernador Martín Llaryora reclamó este martes un plan de infraestructura y logística que permita mejorar la competitividad y aprovechar el potencial del interior productivo, durante la apertura de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro, realizadas en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos.

Junto a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el mandatario cordobés abrió el encuentro, organizado por el Foro de Empresarios de la Región Centro.

La convocatoria reunió a referentes de los sectores público y privado, organismos internacionales y entidades vinculadas al desarrollo y al financiamiento.

La agenda tuvo como ejes la infraestructura logística, la aplicación de la inteligencia artificial al sector productivo y su impacto en el empleo.

Durante su discurso, Llaryora señaló que la logística es uno de los factores centrales para mejorar la competitividad de las industrias, especialmente en las regiones alejadas de los puertos: “El desarrollo productivo, la competitividad y la logística son temas centrales. Y nosotros los venimos trabajando y defendiendo”.

“No tener un plan logístico es retrasar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Y esto tiene que ser parte del próximo debate nacional”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la falta de una mirada federal en la planificación de la infraestructura y planteó la necesidad de impulsar inversiones viales, eléctricas y gasíferas que acompañen el desarrollo de las provincias.

“Las riquezas están en el interior”, afirmó, y advirtió que sin rutas, gas y electricidad las provincias no pueden desarrollar plenamente su capacidad de producción ni generar empleo.

“Hoy tenemos que volver a poner sobre la mesa el debate de la infraestructura en Argentina. No lo pueden hacer los intendentes ni los gobernadores solos, el debate lo tiene que dar toda la sociedad”, subrayó. Y agregó: “Sin infraestructura no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay crecimiento ni progreso”.

Respecto de la coyuntura nacional, el mandatario cordobés consideró que la estabilización macroeconómica y el control de la inflación son condiciones necesarias, pero insuficientes para garantizar el desarrollo.

“Si creemos que con eso alcanza para el desarrollo, es un manual equivocado. Es un punto, es una condición, pero si a ese punto y a esa condición no le ponemos un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria, no avanzamos a ningún lado”, expresó.

A su turno, el gobernador de Entre Ríos y presidente pro témpore de la Región Centro, Rogelio Frigerio, destacó: “Nuestras tres provincias tienen un norte claro, que reside en el desarrollo y el incentivo al sector privado. Más allá de nuestros colores políticos, hace décadas que nuestros territorios entienden sobre la importancia de articular en pos del trabajo”.

Por su parte, Pullaro puso en valor el espacio institucional y el trabajo conjunto entre las provincias: “La Región Centro cobra un valor superlativo, posiblemente mucho mayor al de años anteriores. Queremos ayudar a que la República Argentina se parezca a esta región”.

El secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, remarcó la importancia de las políticas públicas de largo plazo y del compromiso de los mandatarios con la integración regional: “Creo que estos tres gobernadores encarnan perfectamente el concepto de desarrollo”.

Participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro; ministros y funcionarios provinciales y de la ciudad de Paraná; y referentes de entidades empresariales de la región.

Agenda temática

Durante el encuentro se desarrolló el panel “Infraestructura que conecta: Logística, integración y competitividad para la Región Centro”, con exposiciones de dirigentes sectoriales, funcionarios provinciales e invitados de Chile, centradas en la conectividad regional y el desarrollo portuario.

El segundo panel abordó la innovación y la inteligencia artificial aplicada al sector productivo. Reunió a especialistas y directivos de entidades tecnológicas y productivas de Argentina y Brasil para debatir sobre la modernización industrial.

El tercer panel estuvo dedicado al impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el empleo, donde funcionarios de las carteras laborales de la región analizaron los desafíos que plantea la automatización para el mercado de trabajo.