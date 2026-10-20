Derechos e igualdad: el gremio mercantil de Villa Carlos Paz participó de una jornada nacional

Andrea Expósito, integrante de la Secretaría de la Mujer del gremio local, participó de una jornada organizada por FAECYS, en la que se abordaron problemáticas vinculadas con la violencia de género, el ámbito laboral y la salud mental.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Villa Carlos Paz participó de un encuentro nacional sobre “Derechos, Igualdad y Empoderamiento”, organizado por la Secretaría de la Mujer de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

La actividad reunió a representantes de sindicatos mercantiles de distintos puntos del país y permitió abordar problemáticas relacionadas con la violencia de género, la violencia laboral y el cuidado de la salud mental.

En representación del gremio de Villa Carlos Paz asistió Andrea Expósito, integrante de la Secretaría de la Mujer del CEC, quien destacó la importancia de estos espacios para intercambiar experiencias y profundizar conocimientos sobre situaciones que atraviesan las trabajadoras.

“Estamos muy felices de formar parte de este tipo de encuentros, donde cada una de las participantes expone sus experiencias y las de sus colegas”, expresó.

Expósito valoró también la posibilidad de incorporar nuevos conceptos y herramientas a partir del intercambio con representantes sindicales de diferentes regiones.

La participación del CEC de Villa Carlos Paz permitió sumar la experiencia local a una instancia de diálogo y formación sobre derechos, igualdad y problemáticas que afectan a las mujeres en el ámbito laboral.