Detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio a un hombre por el ataque a machetazos en Villa Carlos Paz

El sospechoso tiene 60 años y fue trasladado a la cárcel de Bouwer por disposición de la fiscal Jorgelina Gómez. Santiago Ledesma, de 26 años, continúa internado con pronóstico reservado en el Hospital de Urgencias de Córdoba.

Un hombre de 60 años fue detenido e imputado por tentativa de homicidio en el marco de la investigación por el ataque a machetazos que sufrió un joven durante la madrugada del lunes en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz.

La detención se confirmó este martes y representa el primer avance importante de la investigación que lleva adelante la fiscal del Tercer Turno, Jorgelina Gómez, quien dispuso el traslado del acusado al establecimiento penitenciario de Bouwer.

La víctima, Santiago Ledesma, de 26 años, permanece internada en el Hospital de Urgencias de Córdoba, con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del lunes en el pasaje Giotto, a pocos metros de calle La Habana. El joven fue encontrado ensangrentado en la vía pública, con múltiples heridas cortantes, principalmente en la cabeza, y un traumatismo de cráneo.

Inicialmente fue asistido en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero la complejidad de su cuadro motivó su derivación a un centro de mayor complejidad de la capital provincial.

Según fuentes judiciales, el episodio habría comenzado con una fuerte discusión que posteriormente derivó en la agresión. Testigos señalaron que escucharon gritos y golpes en el sector donde ocurrió el hecho.

Durante las primeras averiguaciones, personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla y de Policía Judicial realizó distintas tareas para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Con los elementos reunidos hasta el momento, la Fiscalía avanzó con la detención y la imputación del hombre de 60 años, cuya identidad no fue difundida.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, mientras se aguarda la evolución médica de Ledesma, quien permanece internado en estado delicado.