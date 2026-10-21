Villa Carlos Paz: un miércoles templado dará paso a un jueves con alerta amarilla por tormentas

La temperatura alcanzaría los 24 grados durante la tarde, con períodos de sol y nubosidad variable. Hacia la noche aumentará la inestabilidad y para el jueves se anticipan lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes.

Después de varios días de temperaturas bajas y abundante nubosidad, Villa Carlos Paz y el sur de Punilla tendrán este miércoles una recuperación de las condiciones térmicas. Sin embargo, la mejoría será transitoria: hacia la noche podrían regresar las precipitaciones y el jueves estará marcado por un aumento de la inestabilidad.

Para lo que resta del miércoles 21 de octubre, se prevé un ambiente templado, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol. La temperatura máxima rondará los 24 grados, mientras que el viento soplará con intensidad leve a moderada, principalmente del sector noreste y este.

La tarde ofrecería las condiciones más favorables de la jornada, con escasas probabilidades de lluvia. El panorama comenzaría a modificarse al anochecer, cuando se espera un incremento de la nubosidad y podrían desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante las últimas horas del día.

El jueves 22 presentará un escenario más inestable, con cielo mayormente cubierto y probabilidades elevadas de precipitaciones en distintos momentos del día. La temperatura mínima se ubicaría entre 13 y 16 grados, mientras que la máxima alcanzaría valores de 22 a 24 grados.

Las lluvias podrían comenzar durante la madrugada y continuar de manera intermitente durante la mañana y la tarde, con posibles mejoramientos temporarios. También se prevé viento de intensidad leve a moderada, con predominio de los sectores sur y sudeste.

Alerta amarilla por tormentas para el jueves

Para el jueves se encuentra anunciada una alerta amarilla por tormentas que alcanza a Villa Carlos Paz, con vigencia prevista entre las 6 y las 18.

La advertencia contempla la posibilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Los acumulados previstos para las zonas comprendidas en el aviso se ubican entre 40 y 80 milímetros, con posibilidades de superar esos valores puntualmente.

Ante este escenario, se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las localidades serranas y sectores próximos a cursos de agua.

La inestabilidad podría prolongarse durante el viernes, con nuevas posibilidades de precipitaciones y una tendencia hacia temperaturas más frescas durante el fin de semana.