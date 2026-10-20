Condenaron a Oscar González a tres años de prisión condicional por la tragedia de las Altas Cumbres

Foto: Justicia Córdoba

El exlegislador fue declarado culpable por el choque que provocó la muerte de Alejandra Bengoa y dejó graves secuelas en Marina Szulewicz y Alexa Miranda. La Justicia también lo inhabilitó para conducir durante ocho años y ordenó indemnizaciones superiores a los $2.000 millones para las dos hijas de Bengoa y la otra sobreviviente, que deberán afrontar González y la Provincia. Las familias cuestionaron la pena y anunciaron que recurrirán el fallo.

La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores condenó este martes 20 de octubre al exlegislador provincial Oscar González a tres años de prisión de ejecución condicional por la tragedia vial ocurrida en el camino de las Altas Cumbres, en la que murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas dos adolescentes. La sentencia establece además ocho años de inhabilitación para conducir y el pago de las costas del proceso.

El fallo fue dictado por el juez Santiago Camogli, quien declaró al exfuncionario penalmente responsable de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones culposas agravadas, con dos resultados, en concurso ideal.

La pena impuesta permite que González, de 78 años, permanezca en libertad, bajo condiciones de conducta y control judicial durante los próximos tres años.

La resolución también establece responsabilidades civiles para el exlegislador y el Gobierno de Córdoba, que deberán afrontar indemnizaciones por más de $2.000 millones destinadas a Alexa Miranda, sobreviviente del choque, y a Marina y Vera Szulewicz, las dos hijas de Alejandra Bengoa.

La lectura de la sentencia cerró el debate oral iniciado el 3 de agosto, durante el cual declararon más de treinta testigos y se analizaron peritajes mecánicos, médicos y psicológicos. La decisión se conoció nueve días antes de cumplirse cuatro años del choque ocurrido el 29 de octubre de 2022.

La responsabilidad penal y las condiciones de la condena

El tribunal consideró acreditada la responsabilidad de González en el siniestro que protagonizó mientras conducía una camioneta BMW X1 por la ruta provincial E-34, a la altura del paraje Niña Paula.

Allí se produjo una colisión frontal con el Renault Sandero que manejaba Alejandra Bengoa, de 56 años, quien viajaba acompañada por su hija Marina Szulewicz y Alexa Miranda, ambas adolescentes en aquel momento.

Bengoa murió a consecuencia del impacto, mientras que las dos jóvenes sufrieron lesiones gravísimas que modificaron profundamente sus vidas. Alexa quedó con una discapacidad motriz permanente y requiere asistencia y tratamientos continuos, mientras Marina también arrastra importantes secuelas físicas y personales.

La reconstrucción de la mecánica del choque fue el principal punto de controversia durante el juicio.

La fiscal Analía Gallaratto sostuvo que González realizó una maniobra imprudente e invadió el carril contrario en un sector donde estaba prohibido adelantarse.

“Sin esa maniobra invasiva al carril contrario no hubiera existido el resultado lesivo”, había afirmado durante su alegato.

La defensa, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Caeiro, planteó una interpretación diferente de las pericias. Sostuvo que Bengoa había realizado un sobrepaso indebido a un camión y atribuyó a esa maniobra la responsabilidad del choque, por lo que solicitó la absolución.

Finalmente, Camogli declaró culpable al exlegislador por conducción imprudente y estableció una pena de cumplimiento condicional.

Durante los próximos tres años, González deberá mantener su domicilio informado al tribunal, solicitar autorización para modificarlo y presentarse cada dos meses ante la autoridad judicial correspondiente.

También tendrá que abstenerse del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y de estupefacientes, además de cumplir las restantes condiciones establecidas en el fallo.

Indemnizaciones por más de $2.000 millones

La sentencia incorporó una resolución de especial importancia para las familias de las víctimas: la admisión parcial de las demandas civiles presentadas contra González y la Provincia de Córdoba.

Según informó oficialmente el Poder Judicial, las indemnizaciones quedaron establecidas de la siguiente manera:

Alexa Miranda: $1.625.279.401. Sobrevivió al choque y sufrió gravísimas lesiones que le dejaron secuelas permanentes.

$1.625.279.401. Sobrevivió al choque y sufrió gravísimas lesiones que le dejaron secuelas permanentes. Marina Szulewicz: $353.575.089,30. Es hija de Alejandra Bengoa y también sobreviviente del siniestro.

$353.575.089,30. Es hija de Alejandra Bengoa y también sobreviviente del siniestro. Vera Szulewicz: $31.633.758,86. Es la otra hija de Alejandra Bengoa y reclamó una reparación por las consecuencias de la muerte de su madre.

Los montos suman aproximadamente $2.010,5 millones, a los que deberán adicionarse los intereses correspondientes.

En el caso de Alexa, la reparación contempla diversos conceptos relacionados con las secuelas permanentes de la tragedia, entre ellos daños psicofísicos, tratamientos médicos futuros, rehabilitación, asistencia personal y adaptación de vivienda.

Las indemnizaciones concedidas a Marina y Vera Szulewicz también comprenden las consecuencias de la muerte de su madre. Marina, además, fue indemnizada por los daños que sufrió personalmente durante el choque.

La responsabilidad civil alcanza también al Estado provincial, que durante el proceso había rechazado las demandas presentadas en su contra.

La querella apelará y reclamará prisión efectiva

La pena generó una inmediata reacción de disconformidad entre los familiares de las víctimas y sus representantes legales.

El abogado querellante Germán Romero Marcón confirmó que recurrirán la sentencia mediante un recurso de casación, con la intención de obtener una condena mayor y de cumplimiento efectivo.

“Esperábamos una pena mayor, que no se dio”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

El letrado también cuestionó el desenlace del proceso al señalar que “el imputado se va tan libre como vino”.

Durante los alegatos, la fiscal Gallaratto había solicitado tres años y diez meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir.

Las querellas reclamaron originalmente una condena de diez años de prisión bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, además de lesiones graves y gravísimas. Luego de que esa posibilidad fuera descartada durante el debate, plantearon subsidiariamente una pena de seis años por conducción temeraria.

Romero Marcón adelantó que el recurso también cuestionará el tratamiento judicial de la conducta atribuida a González y distintos aspectos del desarrollo del juicio.

El dolor y la indignación de las familias

La reacción más contundente llegó de Gustavo Álvarez, padre de crianza de Alexa Miranda, quien expresó su indignación a la salida de los tribunales.

“Esto es una tropelía. Una familia que ha venido peleando y aguantando hace cuatro años”, manifestó ante la prensa.

Álvarez valoró que el tribunal hubiera establecido la responsabilidad penal de González, pero cuestionó que la sanción le permita continuar en libertad.

“A todos los que dijeron que fue un accidente, que se callen bien la boca: lo han declarado culpable”, afirmó.

También insistió en la necesidad de garantizar la cobertura de los tratamientos médicos y la asistencia que su hija requiere por las secuelas de la tragedia.

Las jóvenes sobrevivientes y las hijas de Alejandra Bengoa habían expresado su dolor durante la última audiencia del juicio, celebrada el 28 de septiembre.

En aquella oportunidad, Marina Szulewicz habló del agotamiento provocado por los casi cuatro años de proceso judicial y del sufrimiento por la muerte de su madre.

“Lo que más quiero es volver a mi casa tranquila, estar con mi vieja tomando mates. Eso no se va a poder”, había manifestado ante el tribunal.

Alexa Miranda, por su parte, reconstruyó las consecuencias que el choque tuvo sobre su vida, las dificultades de recuperación y la pérdida de proyectos personales.

Ambas habían reclamado una condena que reconociera la gravedad de lo ocurrido.

Tensión a la salida de los tribunales

La lectura del veredicto estuvo acompañada por una concentración de familiares, allegados y organizaciones sociales frente a los Tribunales de Villa Dolores.

Después de conocerse la pena, los manifestantes expresaron su rechazo y se produjeron momentos de tensión cuando González abandonó el edificio bajo custodia policial.

El exlegislador se retiró sin realizar declaraciones a los periodistas, mientras algunas personas le gritaron “asesino” y arrojaron huevos y otros elementos hacia el sector por donde caminaba.

La Policía intervino para permitir su salida y el desplazamiento del vehículo en el que se retiró.

El proceso tuvo una fuerte repercusión política en Córdoba debido a la extensa trayectoria de González, quien ocupó cargos ministeriales, fue vicegobernador y presidía provisoriamente la Legislatura provincial cuando ocurrió la tragedia.

La investigación también puso bajo discusión las condiciones de utilización de la camioneta que conducía, un vehículo judicializado que había sido asignado para uso oficial.

A casi cuatro años del choque, la Justicia estableció la responsabilidad penal y civil del exlegislador, pero la controversia continuará en instancias superiores a partir del recurso anunciado por las querellas, que mantienen su reclamo de una pena de prisión efectiva.