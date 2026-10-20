Un proyecto escolar abre el camino para crear la bandera de La Cumbre

Alumnos de quinto año del Colegio Nuestra Señora de Lourdes desarrollaron una propuesta junto al profesor Gustavo Díaz. El intendente Pablo Alicio anticipó que buscará encauzar la iniciativa a través del programa “Nuestra Bandera” y abrir el proceso a la comunidad.

Estudiantes de quinto año del Colegio Nuestra Señora de Lourdes impulsan un proyecto para que La Cumbre cuente con una bandera propia, iniciativa que fue presentada este lunes al intendente Pablo Alicio durante una visita a la institución.

La propuesta fue desarrollada por los alumnos junto al profesor de Geografía y Sociología Gustavo Díaz, quienes explicaron al jefe municipal las motivaciones del proyecto y los fundamentos utilizados para elaborar un primer diseño.

Durante el encuentro, Alicio informó que ya inició contactos con autoridades de la Legislatura de Córdoba con la intención de encauzar institucionalmente la iniciativa dentro del programa “Nuestra Bandera”.

La intención planteada por el municipio es que el proceso no quede limitado al proyecto escolar inicial, sino que pueda abrirse a la participación de toda la comunidad y avanzar hacia la elección de un símbolo representativo de La Cumbre.

De esta manera, el trabajo surgido en las aulas funcionaría como punto de partida para un proceso más amplio de construcción de la futura bandera de la localidad.

Desde la Municipalidad destacaron la iniciativa de los estudiantes, docentes y directivos de la institución y valoraron especialmente que la propuesta haya surgido de jóvenes de La Cumbre interesados en trabajar sobre la identidad y el sentido de pertenencia local.