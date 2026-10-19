Atacaron a machetazos a un joven en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz y fue derivado en grave estado a Córdoba

La víctima, de 26 años, sufrió múltiples heridas cortantes y un traumatismo de cráneo durante una agresión ocurrida en la madrugada de este lunes. Testigos señalaron que fue atacada por una pareja que escapó del lugar. La Policía investiga lo sucedido.

Un joven de 26 años fue atacado a machetazos durante la madrugada de este lunes en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz y debió ser trasladado de urgencia a Córdoba debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

La víctima fue identificada como Santiago Ledesma, quien fue encontrado ensangrentado en la vía pública, sobre el pasaje Giotto, a pocos metros de calle La Habana, en el sector oeste de la ciudad.

Según las primeras informaciones policiales, el joven presentaba múltiples heridas cortantes, principalmente en la cabeza, además de un traumatismo de cráneo.

Personal de emergencias lo asistió y dispuso su traslado inicial al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Sin embargo, ante la complejidad de las lesiones, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde quedó internado.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante las primeras averiguaciones, la agresión habría sido protagonizada por una pareja que posteriormente escapó del lugar.

Uno de los testigos aseguró que observó desde su vivienda cómo dos personas golpeaban al joven con un objeto contundente.

En el sector donde ocurrió el ataque se encontraron importantes manchas de sangre, por lo que se dispuso una consigna policial para preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

En la causa intervienen efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla y personal de Policía Judicial, que trabajan para reconstruir las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta la tarde de este lunes no se habían informado detenciones ni se conocían las circunstancias que desencadenaron el ataque. Tampoco se había difundido un nuevo parte médico sobre la evolución del joven en el Hospital de Urgencias.