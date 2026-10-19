Detuvieron cerca de Villa Carlos Paz al acusado por el femicidio de Camila Iglesias en Cruz del Eje

Pablo Ezequiel Gómez fue localizado durante la madrugada de este lunes en una vivienda de San Nicolás, en Malagueño. Permanecía prófugo desde el hallazgo de restos humanos en la casa que compartía con la joven de 24 años.

Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, fue detenido durante la madrugada de este lunes 19 de octubre en una vivienda de San Nicolás, en Malagueño, acusado por el femicidio de Camila Belén Iglesias, de 24 años, ocurrido en Cruz del Eje. El hombre era intensamente buscado desde la semana pasada, cuando los investigadores encontraron restos humanos dentro de una heladera en el domicilio donde convivía la pareja.

La captura fue concretada por personal de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, luego de varios días de tareas investigativas y de vigilancia.

La fiscal Sabrina Ardiles, a cargo de la investigación, confirmó la detención durante la mañana y explicó que las averiguaciones habían estado atravesadas por distintas pistas que dificultaron la localización del sospechoso.

“Hubo muchos despistes en medio de la investigación y de la búsqueda. Hemos dado con él en la madrugada”, expresó la funcionaria en declaraciones a El Doce.

Según informó ese medio, citando fuentes vinculadas con la investigación, Gómez habría permanecido durante el fin de semana en Villa Carlos Paz y se habría trasladado durante la noche del domingo hasta la vivienda de San Nicolás donde finalmente fue localizado. El inmueble ya había sido allanado el sábado, aunque entonces no se encontraba allí.

La investigación por el crimen de Camila Iglesias

La causa comenzó el jueves 15 de octubre, cuando la hermana de Camila denunció su desaparición ante la Justicia.

La mujer explicó que había mantenido el último contacto directo con la joven el 2 de octubre y que, seis días después, recibió mensajes de Gómez, quien le aseguró que ambos habían discutido y que Camila se había retirado de la vivienda.

A partir de la denuncia, la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje ordenó distintas medidas investigativas que permitieron detectar antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda de barrio Los Altos, los investigadores encontraron una heladera que contenía restos humanos cubiertos por una sustancia que sería cal hidratada.

En el domicilio también fueron secuestrados prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido, entre otros elementos de interés para la investigación.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para su identificación y la determinación de la causa de muerte.

Este lunes, la fiscal Ardiles señaló que todavía se aguardaban los resultados definitivos de las pericias para confirmar científicamente la identidad de los restos.

Imputado por femicidio

Tras su captura, Gómez quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, que confirmó su imputación por homicidio calificado por femicidio.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó además que el acusado será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

La detención pone fin a la búsqueda del principal sospechoso, que inicialmente también había sido rastreado en la provincia de La Rioja, y abre una nueva etapa judicial centrada en las pruebas reunidas, los resultados forenses y la reconstrucción de lo ocurrido con Camila.