Las Oriónidas alcanzan su máximo esta noche: cuándo y cómo observar la lluvia de meteoros desde Córdoba

El fenómeno astronómico tendrá su pico entre la noche de este miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre. La mejor oportunidad de observación llegará después de las 4:14, cuando se oculte la Luna. Sin embargo, el pronóstico de nubosidad y posibles tormentas complica las condiciones en Villa Carlos Paz y Punilla.

El cielo será escenario durante la noche de este miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre de uno de los fenómenos astronómicos más atractivos del año: el máximo de actividad de las Oriónidas, una lluvia de meteoros originada por los restos del cometa Halley que puede observarse desde distintos puntos del planeta, incluida la provincia de Córdoba.

La NASA confirmó que el fenómeno alcanzará su pico durante estas horas, con una actividad estimada de entre 10 y 20 meteoros por hora bajo condiciones ideales de oscuridad y visibilidad.

Este año, sin embargo, las condiciones de observación presentan dos dificultades: la luminosidad de una Luna gibosa creciente, que dificulta distinguir los destellos más débiles, y la inestabilidad meteorológica prevista para buena parte de Córdoba.

Por eso, quienes quieran intentar observar las Oriónidas desde Villa Carlos Paz, Punilla y las Sierras deberán prestar especial atención al estado del cielo durante la madrugada.

Cuál es el mejor horario para observarlas en Córdoba

Según los cálculos astronómicos de Time and Date para la ciudad de Córdoba, la Luna se ocultará aproximadamente a las 4:14 de la madrugada del jueves 22.

A partir de ese momento, la disminución de la iluminación lunar ofrecerá las mejores condiciones de oscuridad, hasta que comiencen a aparecer las primeras luces del amanecer.

La recomendación de la NASA es intentar la observación durante las horas previas a la salida del Sol, cuando la constelación de Orión se encuentra bien ubicada en el cielo y es más favorable la detección de meteoros.

Las Oriónidas parecen surgir de un punto próximo a esa constelación, aunque sus trazos luminosos pueden aparecer en distintas direcciones. Por eso, conviene observar una porción amplia del cielo en lugar de concentrar la mirada únicamente en Orión.

El pronóstico complica la observación en Villa Carlos Paz y Punilla

El tiempo podría ser el principal obstáculo para disfrutar del fenómeno en la región.

El pronóstico actualizado para Villa Carlos Paz anticipa abundante nubosidad durante la madrugada del jueves, con probabilidad de chaparrones y tormentas en las primeras horas.

Para el período comprendido entre las 4 y las 6, cuando las condiciones astronómicas serían más favorables, también se espera un cielo predominantemente nublado.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves, con posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas fuertes en distintos sectores de Córdoba.

La evolución de la nubosidad será determinante para quienes quieran observar el fenómeno. Si se producen mejoramientos temporarios y aparecen claros, podría ser posible distinguir algunos meteoros especialmente brillantes.

Ante la posibilidad de tormentas, conviene evitar desplazamientos a sectores serranos aislados y suspender cualquier observación al aire libre cuando haya actividad eléctrica.

Consejos para disfrutar de las Oriónidas

Para quienes encuentren condiciones favorables, los especialistas recomiendan algunas medidas sencillas que mejoran las posibilidades de observación:

Buscar un lugar oscuro y seguro , alejado en lo posible de las luces de calles y edificios.

, alejado en lo posible de las luces de calles y edificios. Observar a simple vista , ya que los telescopios y binoculares reducen el campo visual.

, ya que los telescopios y binoculares reducen el campo visual. Esperar entre 20 y 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

para que los ojos se adapten a la oscuridad. Elegir un sector con buena vista del cielo , preferentemente sin obstáculos como árboles o construcciones.

, preferentemente sin obstáculos como árboles o construcciones. Tener paciencia, porque los meteoros aparecen de manera irregular y pueden transcurrir varios minutos sin actividad visible.

La American Meteor Society estima que, en un año habitual, las Oriónidas producen entre 10 y 20 meteoros por hora durante su máxima actividad. La cantidad que puede observar cada persona depende de la oscuridad, la transparencia del cielo y la posición del radiante.

Un espectáculo que dejó el cometa Halley

Las Oriónidas se producen cuando la Tierra atraviesa una región del espacio donde permanecen pequeñas partículas de polvo y otros materiales desprendidos del cometa Halley durante sus sucesivos pasos alrededor del Sol.

Al ingresar en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 66 kilómetros por segundo, esas partículas generan los trazos luminosos que se observan fugazmente en el cielo.

El cometa Halley completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Su último acercamiento a la Tierra ocurrió en 1986 y se espera que vuelva a ser visible en 2061.

Los restos que dejó a lo largo de su trayectoria permiten disfrutar todos los años de las Oriónidas durante octubre.

Aunque su mayor actividad se concentra entre este miércoles y jueves, la lluvia de meteoros continuará activa hasta el 7 de noviembre, según la American Meteor Society.

Para los aficionados de Córdoba, esa extensión ofrece nuevas oportunidades de observación durante las próximas noches, especialmente si mejoran las condiciones meteorológicas que se esperan para esta madrugada.