Milano Golden Fashion rindió homenaje a los campeones del mundo durante la Semana de la Moda en Italia

El pasado viernes 22 de septiembre de 2023, durante su sexta edición, Milano Golden Fashion, un evento ideado por Graciela Saez en el contexto de la Milan Fashion Week, hizo latir con fuerza los corazones de los amantes de la moda y el deporte con una ocasión extraordinaria para rendir homenaje a los Campeones del Mundo de Argentina.

En una pasarela deslumbrante montada en el Acquario Civico de Milán, las modelos desfilaron con gran orgullo luciendo las icónicas camisetas de Argentina, celebrando tanto el estilo como el talento deportivo de este país excepcional.

Además, los diseñadores que presentaron sus colecciones demostraron un compromiso sólido con la protección del medio ambiente, destacando cómo la industria de la moda tiene la responsabilidad y la oportunidad de contribuir a un futuro más sostenible.

Milano Golden Fashion resaltó la perfecta unión entre la moda y el deporte al convertir las camisetas de Argentina en auténticas obras de arte, elegantemente lucidas por las modelos.

Este homenaje celebra la diversidad cultural y la unidad, demostrando cómo la moda y el deporte pueden unir a personas de todo el mundo. Además, subrayó que la moda es un lenguaje universal que celebra la diversidad y el arte, rindiendo homenaje a la fuerza y creatividad de Argentina.

Es importante destacar que, desde una perspectiva de moda sostenible, el evento presentó las últimas colecciones de los diseñadores participantes, promoviendo la convergencia entre la moda y la ecología.

Fabiana Alaniz (Argentina)

El desfile comenzó con el elegante vestido lucido por la famosa supermodelo Diletta Marangoni, una obra maestra creada por la talentosa diseñadora de moda Fabiana Alaniz. Este excepcional vestido se confeccionó utilizando materiales reciclados, dándoles una nueva vida y transformándolos en una expresión única de moda híbrida.

Carina Galeano (Argentina) colección “PINK”

La diseñadora de moda Carina Galeano hizo una elección ecológica impecable en su enfoque para crear sus diseños. Su colección se inspira en su profunda pasión por las rosas, y el logotipo que la representa con los pétalos de rosas esparcidos por todo el mundo es un homenaje a su belleza y su influencia en su arte. Para dar vida a esta visión, eligió telas ecológicas de alta calidad, demostrando su compromiso con un estilo de vida sostenible en la moda.

Javiera Jordan (Chile) colección “COUTURE 2024”

La colección presentada tiene un objetivo muy claro: darle una segunda vida a la ropa. La idea de alquilar prendas en lugar de comprarlas para usarlas una sola vez es una opción más sostenible. Al alquilar y devolver en lugar de comprar y desechar, contribuimos significativamente a reducir los desechos textiles, disminuyendo así nuestra huella ecológica en términos de agua y carbono. Esta visión dio origen a su iniciativa: “Re.duce Re.use Re.nt”. Este proyecto tiene como objetivo acercar el diseño chileno a las personas, permitiéndoles usar prendas de alta calidad y con firma. Todo esto, al mismo tiempo, contribuye a cuidar nuestro planeta y promover el arte a través de la moda.

Carolina Sotomayor Coronado (Perú) y Giorgio De Cani (Italia) con su marca “MOUT METAL COUTURE”

La marca nace de la unión de dos personas, una diseñadora y un ingeniero de innovación que trabaja en el campo de la tecnología de materiales y sus aplicaciones en la construcción. De aquí provienen los productos que utilizan para confeccionar sus prendas, que son láminas planas, láminas estiradas o arrugadas, hilos y compuestos exclusivamente de metales, como el aluminio en particular, pero no solo, también cobre, latón, bronce y acero, que se convierten en el material que se transforma en tela para sus prendas. Quieren ser la primera marca en usar exclusivamente metales para sus prendas y no utilizar ningún hilo tradicional u otro material que no tenga una naturaleza metálica. El vestido se convierte finalmente en una especie de armadura que viste nuestro cuerpo, cumpliendo con una función de ornamentación y protección íntima de la corporeidad, pero al mismo tiempo realza y embellece este cuerpo de mujeres y hombres con un vestido exclusivo debido a la innovación y la tecnología de los materiales utilizados.

Roberta Mellone (Italia) colección “HOLLYWOOD”

La colección “Hollywood” se inspira en las icónicas estrellas de cine. Con telas ligeras y brillantes, lentejuelas y pedrería, esta línea fue creada para hacerte brillar y sentirte una verdadera estrella. Lo que la hace aún más especial es el uso de materiales reciclados, demostrando un compromiso con la sostenibilidad incluso en el mundo del glamour.

Paula Saez (Argentina) colección “VICTORIANA” de la marca de Corsetería

La colección presentada es una forma de ropa interior diseñada y producida con un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental. Este tipo de lencería se compromete a reducir el impacto ambiental en el proceso de producción, utilizando materiales ecológicos como telas orgánicas, telas recicladas y otras soluciones sostenibles.

Liss Vidal (El Salvador) colección “REINAS DEL MUNDO”

En su colección destacó un vestido decorado con perlas, un homenaje especial a los artesanos y comerciantes de este precioso producto, así como al océano. Es fundamental destacar que esta colección se realizó sin explotación de recursos naturales y sin ningún impacto negativo en el medio ambiente.

Simona Pontiggia (Italia) colección “SIEMPRE PUEDES SER QUIEN QUIERES SER”, marca LAB 33.

Presentó una colección unisex llena de detalles únicos, en la que los parches fueron cuidadosamente recuperados y los hombros de las prendas irradiaban elegancia vintage.

Se aportó un toque multicultural con el desfile de modelos que llevaban camisetas del equipo argentino, en homenaje a los Campeones del Mundo, producido por Graciela Saez.

Para añadir un toque de magia al evento, se presentó el vestido de sirena, emblema del Acuario Cívico de Milán y su conexión con la naturaleza. Este vestido fue lucido por la supermodelo Diletta Marangoni y fue creado por Madame Leblanch, con materiales reciclados, como un símbolo tangible de respeto por el medio ambiente. La producción estuvo a cargo de Graciela Saez.

Durante el evento, se entregaron los prestigiosos Golden Awards para reconocer a los profesionales de la industria que se destacaron por su estilo, pasión y profesionalismo:

Golden Award de Periodismo a Lorella Ridenti (Directora de Lei Style y Ora Settimanale), entregado por Emanuele Salci (Wedding and Event Planner).

Golden Award de Comunicación Italia a Manuela Pacelli (Directora de las publicaciones impresas y en línea Eventi Culturali Magazine y Wine e Luxury), entregado por Barbara Molinaro (Responsable de la Oficina de Personal y Comunicación en CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Golden Award de Solidaridad a Diana De Marchi (Presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Milán), entregado por Rosy Abruzzo (Presentadora).

Golden Award de Comunicación Internacional a la periodista Lisa Bernardini, entregado por la actriz Barbara Enrichi (Actriz, Autora y Directora).

Golden Award de Entretenimiento a Leonardo Angelo (Director de Moda de la Revista Bella), entregado por la gerente de moda Michela Arrigotti (Asistente de Ventas).

También se entregaron reconocimientos a Filomena della Torre, de la dirección del Acuario Cívico de Milán, entregado por Graciela Saez, y a Michele Oggioni de Premio Eccellenze, entregado por Hector Villanueva, Director del Salone delle Nazioni del Milano Latin Festival y CEO y Fundador de Rumba TV.

Los colaboradores que contribuyeron a hacer de este evento un triunfo extraordinario: Dra. Diana De Marchi, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Milán; Asociación Italo-argentina Orizzonte Sul Futuro, Paola La Monica de la Área de Servicios de la Presidencia del Concejo Municipal; Dra. Nicoletta Ancona de la dirección del Acuario Cívico de Milán; Filomena della Torre, Asistente de Secretaría en el Servicio de Exposiciones y Museos Científicos del Palacio Real y el Municipio de Milán; Gianni Graziano de Elihair Agency Milano by Elios Comunication; Hector Villanueva, Director del Salone delle Nazioni del Milano Latin Festival y CEO y Fundador de Rumba TV; Olga Bianchi, coreógrafa y responsable de modelos en el backstage; Mayra Sosa, responsable de prensa; Anna Falcone, organizadora de eventos; Antonella Marcon de Miss Mondo Veneto; Alejandro Librace de la Asociación Cuore Argentino.