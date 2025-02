“Lunática” llega a la Casa de la Cultura de la COOPI: una comedia dramática de teatro de papel

El elenco de Kika Producciones, de Río Cuarto, presentará su obra en Villa Carlos Paz el próximo 14 de febrero.

La compañía teatral Kika Producciones, oriunda de Río Cuarto, se presentará en Villa Carlos Paz con su obra Lunática, una comedia dramática de teatro de papel apta para todo público. La función será el viernes 14 de febrero a las 21 horas en la Casa de la Cultura de la COOPI, ubicada en Moreno 60.

La propuesta cuenta con una duración de 50 minutos y el acceso será a la gorra, con una contribución sugerida de $5000. Para quienes deseen asegurar su lugar, se habilitó un sistema de reservas a través de WhatsApp, contactando a Mónica Avaca al 3515901638.

Lunática narra la historia de Rosa y su increíble amistad con los lobos. Rosa era una niña que amaba cantar, aunque no se sabe si cantaba bien o no tanto, pero lo hacía con unas ganas, prácticamente era lo único que le gustaba hacer. Las vecinas y vecinos de su pueblo, los Nunca Contentos, como su nombre lo indica, no estaban muy contentos con su canto, ni con su tamaño, ni con su color.

Rosa se refugió en el bosque, donde una audiencia inusitada de lobos disfrutaba de sus canciones…sin embargo esta solución no duraría mucho tiempo.

Actúa Mayra de Paco, con dirección de Valeria Folini. El Arte Visual está a cargo de Gabriel Conti Gebel.

Con una narrativa emotiva y una estética singular, la obra invita a reflexionar sobre la identidad, la aceptación y la búsqueda del propio lugar en el mundo.