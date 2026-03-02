Llaryora abrió el ciclo lectivo 2026 y anunció nuevas inversiones para potenciar la educación

En San Pedro, el gobernador presentó avances del Plan Estratégico Educativo y ratificó más infraestructura, tecnología y profesionalización docente. Además, inauguró la nueva Escuela ProA con orientación en Desarrollo de Software.

El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Educación Horacio Ferreyra, encabezó en San Pedro (departamento San Alberto) el acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2026.

Allí presentó los avances del Plan Estratégico Educativo Cordobés, que profundiza la universalización de la educación inicial, la alfabetización académica (leer, pensar y calcular) y la vinculación con el sector productivo mediante prácticas profesionalizantes.

Llaryora ratificó el compromiso del Gobierno provincial de sostener e incrementar las inversiones educativas, pese a la falta de acompañamiento del Estado nacional.

En ese marco, destacó la continuidad de programas centrales como el Boleto Educativo Cordobés y el PAICOR, “pilares del sistema educativo provincial”.

“No lo hacemos para diferenciarnos de nadie, lo hacemos convencidos, yo estoy convencido que el talento hace la diferencia”, definió Llaryora.

En este sentido, agregó que antes de finalizar este mandato, el Gobierno va a llevar la escolaridad de las salas de 3 al 100 de los niños en esa edad y ratificó la decisión de construir en el corriente año 16 nuevos edificios escolares y ejecutar 200 ampliaciones con una inversión de $67.000 millones.

“Tenemos que sostener las escuelas que tenemos. Por eso la inversión que estamos haciendo es gigante en mantención y arreglo de edificios escolares”.

Explicó que esta iniciativa abarca una inversión significativa en infraestructura con un sentido federal, el uso de tecnología e inteligencia artificial en las aulas y programas de inclusión para asegurar la permanencia estudiantil.

Puntualizó además que la propuesta prioriza la profesionalización docente y la convivencia escolar basada en reglas claras para el aprendizaje.

“Este programa de reforma y de transformación educativa que venimos haciendo adelante no lo podríamos hacer tampoco sin nuestros queridos docentes. muchas gracias por el esfuerzo que hacen día a día”.

Por su parte, el ministro de Educación Horacio Ferreyra expresó: “En Córdoba no paramos, en Córdoba seguimos haciendo para crecer, y en ese hacer para crecer en este día que es tan particular, porque inicia un ciclo lectivo en un contexto que todos ustedes saben que es difícil desde lo económico, desde lo social, desde lo político, desde lo cultural, pero acá estamos siempre levantando una bandera que es la bandera que levanta nuestro gobernador que es por más educación para todas y todos los cordobeses”.

La intendenta de San Pedro, Silvina Cabezas, agradeció la presencia del gobernador en la localidad y destacó el trabajo conjunto con la Provincia para el progreso de la comunidad.

“Nosotros vamos a acompañar siempre la gestión provincial porque se traduce en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos de San Pedro”.

Salario docente: “Haremos todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”, dijo el gobernador

Durante el acto, el gobernador se refirió a la situación de los docentes en Córdoba y la labor cotidiana que realizan: “Yo les quiero agradecer a los docentes, sé del tremendo esfuerzo que hacen”, dijo.

Al mismo tiempo, remarcó que si bien la escala salarial docente de Córdoba es una de las mejores del país “no alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie para llegar a fin de mes”.

En ese sentido, ratificó la decisión de su gobierno de alcanzar “una buena paritaria” y continuar con las inversiones en infraestructura educativa pese al difícil contexto nacional.

“Sepan que tienen un gobernador que los quiere y que hará todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”, afirmó Llaryora.

Boleto Educativo, Paicor y tecnología

El gobernador resaltó los niveles de permanencia en las escuelas cordobeses, que se sitúa en el 99,7%.

En ese sentido, explicó que la Provincia compró e incluyó 66.000 notebooks en todas las escuelas. Y anunció la compra de 20.000 notebooks más.

Al referirse al programa PAICOR, Llaryora afirmó que las cosas buenas, más allá del partido que sean, se tienen que sostener y que producto de la crisis está creciendo un 15%

“En Córdoba no vamos a dejar ningún chico sin un plato de comida para que pueda venir a aprender y para que pueda venir a estudiar. Esa es la decisión de un gobierno con corazón”, enfatizó.

En otro tramo de su alocución, el gobernador se refirió al Boleto Educativo Cordobés y afirmó que el boleto no es solo para los jóvenes, sino también para los docentes.

Además, señaló que a pesar del corte de subsidios al transporte por parte del Gobierno Nacional, en Córdoba se sostuvo. “Cortar el boleto significa también cortarle la posibilidad a muchos jóvenes que puedan terminar sus estudios”.

Según los registros de la Secretaría de Transporte, hasta el momento hay más de 120 mil inscriptos.

Por último Llaryora expresó: “Cuando le falta un plato de comida a un chico o cuando se le quita el boleto educativo, en definitiva, lo que estás haciendo es condenándolo a un futuro de frustración. En ese marco hoy estamos inaugurando este ciclo educativo”.

“Los cordobeses no vamos a parar. Cuando muchos están parando nosotros vamos a seguir adelante. Todos juntos. Más allá del partido, de la religión. Si estamos todos juntos, Córdoba va a seguir haciendo para crecer”, finalizó.