Juli Poggio se suma al elenco de Pedro Alfonso para la temporada teatral del verano en Villa Carlos Paz

El actor celebra su temporada número 15 con una nueva comedia familiar que promete risas, frescura y el carisma de una dupla inédita.

El reconocido productor y actor Pedro Alfonso regresa este verano a Villa Carlos Paz para celebrar su temporada número 15, reafirmando un fenómeno teatral que año tras año convoca multitudes y se consolida como uno de los grandes atractivos de la cartelera nacional.

En esta oportunidad, Alfonso compartirá escenario por primera vez con Juli Poggio, la joven actriz que se convirtió en una de las figuras más populares tras su paso por Gran Hermano. “Estoy feliz de formar parte de este elenco porque amo los desafíos, me encanta el grupo, amo Carlos Paz y estoy segura de que lo voy a pasar genial”, expresó la artista, que debutará en el teatro de verano más importante del país.

La comedia, que se estrenará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, contará además con la participación del humorista Yayo Guridi, quien aportará su sello inconfundible y reforzará el tono humorístico característico de las producciones encabezadas por Alfonso.

Con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, el espectáculo promete entretenimiento para toda la familia, combinando talento, experiencia y renovación en una propuesta que ya genera gran expectativa.

El nuevo elenco, la energía del verano y la impronta de Alfonso auguran un nuevo éxito para la temporada teatral 2025 en Villa Carlos Paz.