Juli Cardozo, de estreno: presenta su nuevo tema “Te Reías de Mí”

El artista cordobés lanzó su nueva canción, reafirmando su versatilidad y proyección dentro de la escena musical nacional.

El cantante y compositor Juli Cardozo presentó oficialmente su nuevo single “Te Reías de Mí”, una propuesta que combina emoción, frescura y autenticidad, y que consolida su lugar como una de las voces emergentes con mayor proyección del país.

El estreno llega luego de habre grabado “Un millón de rosas” junto a la Pepa Brizuela, y “Desconocidos”, con raíces del género urbano y gran recepción en plataformas digitales.

Con canciones como “Bandida”, donde fusiona salsa con ritmos urbanos, Cardozo ha demostrado no temerle a los cruces de estilos y apuesta por una identidad musical propia, versátil y original.

“Te Reías de Mí” refuerza esa búsqueda artística y representa un nuevo paso en su carrera, combinando letras cargadas de emoción con una producción moderna y envolvente que busca conectar con un público cada vez más amplio.