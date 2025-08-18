Juegos Panamericanos Junior: la carlospacense Chiara Ferretti ganó la medalla de plata en vela

La carlospacense se destacó en la clase IQFoil Femenina de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, quedando a un punto del oro.

La deportista Chiara Ferretti, representante de Villa Carlos Paz, se consagró subcampeona panamericana en IQFoil Femenina, la única clase de vela que necesitó recurrir a la jornada de reserva por falta de viento. Con este resultado, se convirtió en la única argentina en alcanzar el podio en vela en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ferretti, olímpica en París 2024, había podido disputar una sola regata el viernes, en la que finalizó tercera. Este domingo se corrieron las cuatro restantes, con resultados de 3º, 1º, 1º y 3º, acumulando 8 puntos de penalidad, apenas uno por detrás de la campeona, Zara Rozeboom, de Aruba.

La trayectoria de Ferretti en la disciplina es sólida. Fue medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, cuarta en los Panamericanos de Santiago 2023, y finalizó en el 24º lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La medalla obtenida en Asunción consolida a Ferretti como una de las referentes de la vela argentina en la categoría femenina.

Fuente: Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) – Foto: COA (Comité Olímpico Argentino)