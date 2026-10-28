Fue noticia y es historia

1930 | Panadería La Moderna, 9 de Julio y Carlos Pellegrini, la primera del pueblo. Fue su propietario José María Paz, hijo del fundador. Hasta entonces el pan llegaba de proveedores de Tanti y Bialet Massé. El lugar sigue con el mismo rubro, con distintos dueños y distintos nombres. Pasó a la fama con la familia Cordeiro que la llamaron Aure en honor a la jefa de familia, Aurelia.
1952 | Hay fiesta en el pueblo. La esquina del centro, hoy General Paz, 9 de Julio, Lisandro de la Torre y San Martín, reúne a la reciente creada Agrupación Gaucha Carlos Paz, alumnos y público en horas de la tarde con el monolito de testigo.
Nota correspondiente a la edición n° 628 del periódico La Jornada, del 28 de octubre de 2026.