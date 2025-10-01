Emanuel Rodríguez: “El gobierno de Milei es un fracaso político, pero un éxito para sus objetivos de saqueo”

El quinto candidato a diputado nacional por Córdoba en la lista de Fuerza Patria que encabeza Pablo Carro, calificó al gobierno nacional como un “fracaso político” que, a su juicio, cumple el objetivo de transferir recursos hacia sectores concentrados. Definió la gestión como una “acumulación de vergüenza y humillación” y defendió la necesidad de ampliar la representación de su fuerza en el Congreso.

Emanuel Rodríguez, periodista, comediante y militante político, es el quinto candidato a diputado nacional por Córdoba en la lista de Fuerza Patria que encabeza Pablo Carro.

En una entrevista con VillaNos Radio analizó el presente político y económico del país y planteó que, aunque el gobierno atraviesa su “peor momento”, cumple un proyecto de transferencia de recursos a favor de sectores concentrados.

Fracaso político, éxito del saqueo

Rodríguez afirmó que la administración de Javier Milei es “un fracaso político” pero que, al mismo tiempo, ha logrado sus objetivos de saqueo: “Es un fracaso político porque no van a poder asegurar su continuidad, pero es un éxito en el proyecto de saqueo. Han logrado transferir recursos de los sectores populares a los sectores más acomodados y ya ni siquiera a los más acomodados de la Argentina, sino de los Estados Unidos. Han saqueado entre un 40 y un 45% del poder adquisitivo de nuestro salario en menos de dos años.”

Sobre la naturaleza del plan, dijo: “No creo que su objetivo sea a largo plazo. Es un proyecto de saqueo brutal a corto plazo que seguramente está terminando antes de lo que ellos planificaban, pero no por eso van a sacar el pie del acelerador. Está claro que vienen por nuestros recursos, vienen por nuestro salario, y lo están consiguiendo.”

“Una acumulación de vergüenza y humillación”

Con un tono crítico y satírico, Rodríguez describió al Presidente y al clima político: “Vergüenza, mucha vergüenza. Este gobierno es el equivalente político a tropezarte en público, decir un furcio, tener la bragueta abierta y tirarte un pedo mientras Alberto Fernández te graba con el celular.” Añadió: “Este gobierno representa la humillación del orgullo nacional al servicio de los intereses de los Estados Unidos y del Estado genocida de Israel. La palabra que engloba todo lo que está sucediendo es la vergüenza y la humillación.”

También ironizó sobre las múltiples facetas públicas del mandatario: “Cada día Milei aparece de acuerdo a cómo le ecualizan el pastillero: un día pastor evangélico, otro día dueño psicótico de perros, otro día estrella de rock.” Y remató: “No es solo un personaje excéntrico, es un proyecto económico que nos saquea y nos humilla.”

Dos modelos de país en disputa

Rodríguez planteó la elección de octubre como una confrontación entre dos proyectos: “Fuerza Patria propone un modelo con redistribución de la riqueza, con ampliación de derechos, con financiamiento universitario, con políticas de ciencia y tecnología, con justicia social.”

Frente a eso, ubicó al oficialismo: “Del otro lado está el proyecto neoliberal, neocolonialista, con su versión más brutal en La Libertad Avanza y sus variantes más moderadas en el cordobesismo.”

Críticas al cordobesismo y a Natalia de la Sota

El candidato cuestionó además a otros actores provinciales como Provincias Unidas: “La lista de Schiaretti es la lista de la Fundación Mediterránea, no la del peronismo. El cordobesismo es un entramado camaleónico que viene sosteniendo proyectos de saqueo desde la dictadura, pasando por el menemismo y el macrismo, hasta Milei.” Y sobre Defendamos Córdoba afirmó: “La lista de Natalia de la Sota es un nuevo disfraz de esa misma matriz. Simularon una ruptura para ir por los votos peronistas no cordobesistas y quedarse con una banca que hoy pertenece a Fuerza Patria.”

El valor de una banca en el Congreso

Rodríguez reivindicó la importancia de la representación parlamentaria: “El objetivo mínimo es conservar esa banca, que es importantísima porque un voto define un rechazo o la aprobación de las leyes vendepatria que manda el gobierno cada 15 o 20 días.” Y expresó la ambición de ampliar la bancada: “Creemos que también hay motivos para soñar con la ampliación de esa representación y que también ingrese Coty San Pedro.”

Orgullo de militar Fuerza Patria

Sobre su vínculo con la lista y la militancia, dijo: “Es una enorme alegría representar la lista de Cristina en Córdoba, el único proyecto político que logró la felicidad de las mayorías en este siglo. Es un orgullo y una consecuencia natural de la militancia. Llevo más de 12 años militando este proyecto, también desde el humor y el periodismo.”

Al cerrar, agradeció el espacio en VillaNos Radio: “Es motivo de orgullo salir por VillaNos, uno de los muy pocos medios en Córdoba que combaten la lógica de los medios hegemónicos y que proponen una comunicación distinta.”