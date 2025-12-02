El MAC 2025 llega con edición federal: suma arte en Villa Carlos Paz y Sierras Chicas

Con base en el Centro de Convenciones Córdoba, se desarrollará del 4 al 7 de diciembre con entrada libre y gratuita. La feria se consolidó como un nodo estratégico en el mapa cultural argentino, fomentando el desarrollo de ferias de arte en otras provincias. La edición 2025 incluye la Semana del Arte Contemporáneo en Villa Carlos Paz y Ruta Periferia en Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.

El Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) celebra su edición 2025 del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba “Juan Bautista Bustos” (Ramón Cárcano S/N. B° Chateau Carreras).

Bajo el lema “Sobre lo Mercurial”, la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll propone abordar la versatilidad y los desplazamientos de las prácticas artísticas contemporáneas, en un contexto marcado por transformaciones aceleradas y nuevas sensibilidades.

El MAC se ha consolidado como un espacio clave para artistas, galerías, curadores/as, coleccionistas y agentes culturales, afirmándose como un nodo estratégico en el mapa cultural argentino.

Esta edición, el evento expande su alcance y suma a Villa Carlos Paz y un circuito por Sierras Chicas.

Será con entrada libre y gratuita y se podrá visitar el Jueves 4 de 18 a 21; viernes 5 y sábado 6 de 16 a 21 y domingo 7 de 16 a 20.

En 2025, el MAC vuelve a expandir su alcance (más allá de su sede principal) mediante una programación territorial que activa localidades estratégicas del interior provincial.

Estas acciones buscan fortalecer la circulación del arte contemporáneo, promover nuevos públicos, dinamizar circuitos turísticos y culturales, y poner en valor la creatividad que emerge de cada región.

El carácter federal y la capacidad para generar vínculos, circulación de obra y profesionalización han impulsado que múltiples provincias desarrollen sus propios mercados y ferias de arte.

Semana del Arte Contemporáneo en Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz será sede de la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025), programa que se desarrolla en articulación con el MAC y que busca expandir la experiencia artística hacia nuevos territorios, potenciando la relación entre arte, paisaje y comunidad.

Del 2 al 8 de diciembre, de 9 a 21 h, el Puente Uruguay y su entorno recibirán muestras, performances, intervenciones urbanas, charlas y encuentros con artistas locales y provinciales. Bajo el lema “Nuevas Mitologías”, los curadores Natali Bonaudi y Cruz Marguett invitan a construir un relato simbólico contemporáneo para la ciudad, a partir del cruce entre obras, artistas y ciudadanía.

Entre las actividades destacadas se incluyen:

Muestra de arte contemporáneo de BON Itinerante – Galería, con obras de artistas de toda la provincia.

Intervenciones artísticas en el entorno del Puente Uruguay.

Charlas, foros sobre arte y educación artística, y encuentros con artistas e instituciones locales.

Performance inaugural y cierre colectivo “El mito somos nosotros”.

Actividad especial con coleccionistas, agentes culturales y artistas en colaboración con el MAC 2025.

Ruta Periferia: Salsipuedes – Agua de Oro – La Granja

Ruta Periferia es un corredor artístico, cultural, gastronómico y de hospitalidad que recorre el eje de la Ruta E53, integrando las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja. El proyecto busca visibilizar la creación contemporánea en territorios de fuerte identidad serrana, activando un circuito que conecta arte, patrimonio histórico, naturaleza y experiencias locales.

Del 4 al 7 de diciembre, de 12:30 a 20 h, artistas y espacios públicos y privados se suman a esta edición que amplía el ecosistema del MAC y fortalece la circulación cultural y turística en las Sierras Chicas.

Ruta Periferia cuenta con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y de los municipios involucrados.

PROGRAMACIÓN 2025 – RUTA PERIFERIA

SALSIPUEDES

Concejo Deliberante – Belgrano 486 esq. Chacabuco

• Roxana Viotto – Intersecciones entre Senderos (Esculturas)

• Silvia Viviana Carballo – Raphi Ñam (Escultura)

• Ricardo César Ricapito – Violinista y Hornero (Escultura)

Mirá Silvina – La Pampa s/n

• Guillermo Gofré – Cabeza de Árboles (Dibujos)

AGUA DE ORO

Casona Ismeria – Belgrano 111

• Tristán Cabrera – Instalación escultórica y objetos

• Soledad Simón – Cuerpo de Agua (Instalación tejida y videoacción)

• Agustina Rodríguez Suhurt – Escritura Cuneiforme del Espinillo Quemado (Pinturas y objetos escultóricos)

Argüello & Bouchet – Luis Losano 94

• León Ferrari – Plantas e Papéis (Heliografías)

San Leonardo – Luis Losano 94

• Eduardo Pla – Juan Canavesi (2003–2013) – Crónica de un Encuentro (Instalación)

• Stella Galeasso – Alisadoras de Arena (Cerámicas)

LA GRANJA

Estancia La Paz (solo con reservas) – Ruta E66 km 41

• Marcos Furer – Paisaje Interior

• Santiago Lena – Ábside (Cerámicas)

Daniel Sedita Atelier

La Granja, Córdoba