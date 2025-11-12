El Elenco Teatro de Todos celebra su 15° aniversario con la obra “La Isla” en Villa Carlos Paz

El grupo, declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Cosquín, presentará una adaptación de “La Isla Desierta” de Roberto Arlt. La función será el viernes 14 de noviembre a las 21:00 en Espacio CO, con entrada a la gorra consciente.

El Elenco Teatro de Todos, declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Cosquín, celebra su 15° aniversario con la presentación de la obra “La Isla”, una adaptación de “La Isla Desierta” de Roberto Arlt, bajo la dirección general de María Elena Scotto.

La función se realizará el viernes 14 de noviembre a las 21:00 en Espacio CO (Moreno 60, Villa Carlos Paz), con entrada a la gorra consciente.

Una mirada crítica y poética

“La Isla” propone una mirada crítica y poética sobre la vida laboral moderna, retratando a un grupo de trabajadores de fábrica atrapados en la rutina y alienados por el exceso de trabajo y los bajos salarios. La irrupción del cafetero, con su energía vital y su imaginación, abre la puerta a nuevas posibilidades, conduciendo al elenco y al público hacia un final tan inesperado como revelador.

Esta nueva producción invita a embarcarse en una experiencia teatral que combina humor, reflexión y emoción compartida, con el sello característico de un grupo que, durante quince años, ha recorrido escenarios y construido vínculos con comunidades de toda la provincia.

La función forma parte de la Red Escénica Punilla y cuenta con el acompañamiento de La COOPI. El formato “a la gorra consciente” busca promover el acceso al arte y fomentar la valoración solidaria del trabajo artístico.

Sobre el Elenco Teatro de Todos

Teatro de Todos es un dispositivo psicosocial que nació en 2008 en la Escuela Provincial de Teatro Roberto Arlt de la ciudad de Córdoba, como curso de formación actoral para personas con necesidades educativas especiales en salud mental. Desde 2010 funciona como elenco integrado por actores y actrices residentes en distintas localidades del Valle de Punilla.

En 2021, el grupo amplió su trabajo con la creación del Taller Teatro de Todos en el Sociolaboral del Hospital Colonia Santa María, destinado a la formación de nuevos actores, en su mayoría personas con NEE en salud mental. Tanto el elenco como el taller son coordinados de manera interdisciplinaria.

📅 Viernes 14 de noviembre – 21:00 hs

📍 Espacio CO – Moreno 60, Villa Carlos Paz

🎟️ Entrada: a la gorra consciente

🎭 Dirección general: María Elena Scotto