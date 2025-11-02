El CPUA avaló el predio de los Padres Sacramentinos para el nuevo hospital regional en Villa Carlos Paz

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz comunicó al Gobierno de Córdoba que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental aprobó la localización del nuevo hospital de alta complejidad y del parque ambiental en el predio AIA 2 “Padres Sacramentinos”, ubicado sobre avenida Perón, frente al corralón municipal. El terreno será expropiado para avanzar con el proyecto provincial, cuya inversión asciende a 29,9 millones de dólares.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó una comunicación al Gobierno de la Provincia de Córdoba informando que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) dio su aval a la localización del nuevo hospital provincial de alta complejidad y del parque ambiental en el predio AIA 2 “Padres Sacramentinos”, situado en la zona sur de la ciudad, sobre avenida Perón, frente al corralón municipal.

La resolución se enmarca en la Cláusula Sexta del Convenio Marco de Colaboración firmado el 17 de octubre entre el gobernador Martín Llaryora y el intendente Esteban Avilés, durante la visita oficial del mandatario provincial a la ciudad. En esa oportunidad también se anunció la creación de una sede de la Universidad Pública Provincial en Villa Carlos Paz.

En cumplimiento de ese convenio, el municipio debía definir, dentro de un plazo de 60 días, un inmueble apto para la construcción del hospital. A pedido del Ejecutivo, el CPUA evaluó la propuesta y, mediante el Dictamen N° 04/2025, aprobó por unanimidad la localización en el predio AIA 2, sin objeciones por parte de sus integrantes.

El dictamen valida la viabilidad técnica y urbanística del sitio, considerado un área de interés ambiental y patrimonial según la Ordenanza N.º 4021, y permite al Gobierno provincial “avanzar con las actuaciones administrativas necesarias”, lo que implica iniciar el proceso de expropiación del terreno, actualmente en manos privadas.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo hospital de alta complejidad contará con consultorios externos, unidad de pediatría, servicios de diagnóstico por imágenes, centro quirúrgico, área de obstetricia y una nueva terapia intensiva, con el objetivo de brindar una atención completa a los vecinos de Villa Carlos Paz y del sur del valle de Punilla.

El edificio tendrá una superficie de 7.100 metros cuadrados, con internación en 21 habitaciones, guardia para adultos y pediátrica, unidades críticas, centro obstétrico, quirófanos, laboratorio, hemoterapia, farmacia y servicios generales.

El presupuesto oficial asciende a 29,9 millones de dólares, distribuidos en 18,1 millones para la obra civil y 11,5 millones para equipamiento médico de última generación. Además, el plan incluye la creación de un parque ambiental público junto al nuevo centro de salud.

El proyecto de comunicación fue presentado por el bloque de Carlos Paz Unido y aprobado por unanimidad en la sesión de este viernes del Concejo de Representantes.