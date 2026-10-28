Edición de octubre de La Jornada: ya disponible en PDF

🗞️ Para quienes siguen el pulso de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, ya está disponible la edición de octubre de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa.

La edición Nº 628, correspondiente al 28 de octubre de 2026, tiene como tema central un informe sobre la precarización laboral en el Municipio de Villa Carlos Paz: tres de cada cuatro personas incluidas en la nómina trabajan bajo contratos o becas, mientras los cargos presupuestados de planta permanente prácticamente no aumentaron durante los últimos quince años.

En este número:

🏛️ La precarización como modelo. Un informe sobre la evolución del empleo municipal desde 2011, las condiciones de contratados y becarios, los mecanismos de pase a planta permanente y las consecuencias laborales y políticas de un sistema sostenido sobre vínculos temporarios.

❤️ El Refugio Cura Brochero resiste. La institución se reorganiza para continuar con sus 28 años de asistencia solidaria, mientras la gestión Avilés le retiene fondos y persisten las dificultades para establecer un diálogo con el Municipio.

⛪ La visita del papa León XIV renueva las expectativas turísticas. Tras un fin de semana largo de octubre con buenos niveles de ocupación, Villa Carlos Paz espera el movimiento que podría generar la llegada del pontífice a Córdoba, en la antesala de un verano condicionado por la crisis económica.

🏨 Renovación en ASHOGA. Mario Sansone asumió la presidencia de la entidad tras los dos mandatos de Carolina Sacilotto y advirtió sobre el momento sensible que atraviesa el sector hotelero y gastronómico.

🏢 Cambios en la Cámara de Turismo. La entidad presentó proyectos para el desarrollo turístico y, pocos días después, Christian Metrebián dejó la presidencia en medio de versiones sobre sus aspiraciones políticas. Pablo Picotto quedó al frente de la institución.

🗳️ La política mira hacia 2027. Walter Gispert planteó las dificultades para construir una alternativa opositora en Villa Carlos Paz; Gregorio Hernández Maqueda respaldó a Santiago Juliá; y Emilio Iosa comenzó una nueva campaña territorial. Además, los resultados del ranking de dirigentes de Punilla.

🌧️ El Niño y la prevención regional. Los gobiernos del sur de Punilla avanzaron en una agenda de trabajo conjunto con Villa Carlos Paz para anticiparse a posibles crecientes del río San Antonio. Un relevamiento identificó 360 viviendas con riesgo potencial de inundación.

📍 Punilla Sur. Obras de mejoramiento vial en San Antonio de Arredondo y Tala Huasi; forestación con especies nativas en Icho Cruz; formación sobre protección digital en Mayu Sumaj; y la participación de Cuesta Blanca en el Congreso Departamental de Mujeres.

📷 Historia e imágenes de Villa Carlos Paz. Una nueva entrega de PhoTortul, de Luis Tórtolo, y las fotografías históricas comentadas por Eldor Bertorello.

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