Camilo Nicolás, el cordobés elegido por Pedro Alfonso: ‘Hacer comedia es un gran desafío’

Con tonada y humor característico, Camilo Nicolás, nacido en Córdoba Capital y bajo el ala del stand up, está empezando su tercera temporada junto a Pedro Alfonso en el escenario y sin lugar a dudas, es uno de los pilares de las comedias con gags y chistes que sacan risas a toda la familia.

Este año la obra “Misterio en La cabaña” lo tiene bajo el rol de Eleno, un sereno muy particular.

“Trabajar con Pedro es un placer, es un apasionado de la comedia, tiene un manejo del escenario y de los tiempos de la comedia zarpadamente envidiables, aprendo muchísimo al lado de él.

Me siento más cómodo en la comedia, ya que vengo del palo del stand up, y todo esto fue muy nuevo para mí, pero ya hoy me siento como pez en el agua, son distintos los tiempos en este tipo de teatro, y con los compañeros que tengo, siempre todo se hace más fácil; Pachu (Peña) y Rodri (Noya) son dos bestias en la comedia”, señaló.

Y agregó: “Compartimos mucho tiempo juntos, en las giras y ni hablar la temporada hacen que compartamos mucho más. Por ejemplo, Bauti, el hijo de Rodri, pegó muy buena onda con mi hija Paz, que es más chica y él la cuida mucho y la hace jugar. Así todo se hace más llevadero porque podemos conjugar familia con trabajo y creo que esa es la mejor combinación”.

Con respecto al público, destacó que, “estos años con Pedro me han dado mucha más visibilidad que la que tuve en otros tiempos. Fue un gran desafío sumarse al elenco. Estaba acostumbrado a trabajar con uno más, no con tantos y con tanto reconocimiento. Al principio fue un poquito difícil porque era el menos conocido, y por ahí el ego se te pone sensible (remarca entre risas). Sin embargo, la respuesta del público siempre fue increíble, por ahí salía al escenario y la gente dudaba en aplaudir (siempre en la comedia, la primera salida es aplaudida) y la gente no terminaba de entender si era un técnico que se equivocó y que salió al escenario, o realmente era parte de la obra. Hacer comedia es un gran desafío, salir sin tanto reconocimiento y que el público al finalizar la obra me devuelva un lindo aplauso valorando lo que entregué arriba del escenario no tiene precio. Gracias a dios, siempre la respuesta fue hermosa”.

Afirmó además que, “cuando elegí dedicarme al humor, siempre soñé con ser reconocido por mi laburo, y por suerte y con muchísimo trabajo, encuentro ese reconocimiento, ya sea en el saludo de la gente en la calle, o en las redes sociales. No hay nada más gratificante para mí que me digan ‘cómo me hiciste reír’ o ‘sos un culeado bárbaro, como me haces reír’. Eso me hace sentir realizado”.

El súper elenco con el que Camilo disfruta cada noche del teatro está liderado por Pedro Alfonso y acompañan Paula Chaves, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Rodrigo Noya y Michelle Masson.

La comedia se puede disfrutar de martes a domingos en el Teatro del Lago y las entradas están a la venta en Eden entradas.