Bizarrap lanza la “BZRP Music Session #61” junto a Luck Ra

El reconocido productor argentino cierra el año con una colaboración que fusiona el cuarteto y la música electrónica, sorprendiendo a sus seguidores.

Este 27 de diciembre de 2024, Bizarrap presentó su esperada “BZRP Music Session #61” en colaboración con Luck Ra, uno de los artistas más destacados del año. La sesión combina elementos del cuarteto, género emblemático de Córdoba, con el característico estilo electrónico de Bizarrap, ofreciendo una propuesta innovadora en la escena musical argentina.

La canción inicia con una melodía suave que evoluciona hacia ritmos electrónicos, incorporando el acordeón típico del cuarteto. La letra, de tono romántico y divertido, refleja situaciones cotidianas de los bailes populares, destacando en el estribillo: “Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo”.

Luck Ra, oriundo de Córdoba, expresó su entusiasmo por esta colaboración a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes junto a Bizarrap en el estudio y comentando: “Buen fin de año”. Por su parte, Bizarrap había anticipado detalles de la sesión en sus historias de Instagram, generando gran expectativa entre sus seguidores.

La “BZRP Music Session #61” ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha recibido una respuesta positiva por parte del público, consolidándose rápidamente en las tendencias musicales. Esta colaboración cierra un año prolífico para Bizarrap, quien previamente había lanzado sesiones exitosas con artistas como Young Miko y Natanael Cano.

Con esta nueva entrega, Bizarrap reafirma su capacidad para fusionar géneros y estilos diversos, mientras que Luck Ra continúa su ascenso en la escena musical, consolidándose como una de las figuras emergentes más prometedoras de Argentina.