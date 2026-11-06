PPP y Empleo +26: continúan abiertas las inscripciones para jóvenes, adultos y empleadores

El Gobierno de Córdoba proyecta generar 25.000 oportunidades laborales a través de ambos programas, de las cuales 10.000 corresponden a puestos de empleo registrado. Las iniciativas promueven la capacitación y la inserción laboral en el sector privado, mediante prácticas de entrenamiento y contratación por tiempo indeterminado.

El Gobierno de Córdoba mantiene abiertas las inscripciones para los programas Primer Paso (PPP) y Empleo +26, dos políticas públicas destinadas a ampliar las oportunidades de acceso al trabajo, fortalecer la formación laboral y acompañar a las empresas y comercios de toda la provincia.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años, a través del PPP, y a personas a partir de los 26 años, mediante Empleo +26. Ambas propuestas buscan facilitar la incorporación al mercado laboral y vincular las capacidades de los postulantes con las necesidades del sector productivo.

La Provincia proyecta generar 25.000 oportunidades laborales mediante estas iniciativas, de las cuales 10.000 corresponden a puestos de empleo registrado.

En este marco, el próximo 1 de diciembre comenzarán las prácticas laborales del Programa Primer Paso.

Dos programas para ampliar las oportunidades laborales

El Programa Primer Paso está destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años, mientras que Empleo +26 está dirigido a personas de 26 años en adelante.

Ambos programas contemplan dos modalidades de participación: entrenamiento laboral y contratación por tiempo indeterminado.

De esta manera, ofrecen alternativas para quienes buscan adquirir experiencia y desarrollar nuevas habilidades, así como para quienes pueden incorporarse directamente a un puesto de trabajo formal.

Entrenamiento laboral: prácticas y capacitación

La modalidad de entrenamiento laboral tiene una duración de seis meses, con una carga horaria de 20 horas semanales en empresas privadas.

Durante ese período, los participantes reciben una asignación estímulo mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), financiada de manera conjunta por el Gobierno provincial y la empresa empleadora.

Además, cuentan con el beneficio del Boleto Obrero Social (BOS) y pueden acceder a capacitaciones certificadas a través de Campus Córdoba, para fortalecer sus conocimientos y habilidades laborales.

Incorporación mediante contrato por tiempo indeterminado

La segunda modalidad promueve la incorporación directa de trabajadores al empleo formal mediante contratos por tiempo indeterminado.

En estos casos, el Gobierno provincial otorga incentivos económicos a las empresas durante 12 meses, con el objetivo de acompañar la generación de nuevos puestos de trabajo y facilitar la contratación de personal.

Inclusión laboral para personas con discapacidad

Ambos programas contemplan un cupo del 5% destinado a personas con discapacidad, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, facilitar su incorporación al mercado laboral y fortalecer el acceso a empleos inclusivos y de calidad.

Cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas deben contactar a una empresa privada dispuesta a incorporarlas y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP), consignando los datos de la firma elegida.

Una vez realizada la postulación, la empresa deberá ingresar a la plataforma oficial y validar la solicitud para completar el proceso de inscripción.

Las empresas privadas también pueden sumarse a la convocatoria y acceder a los beneficios previstos para la incorporación de trabajadores.

Más información e inscripciones

Las personas interesadas y las empresas que deseen participar pueden consultar los requisitos, las modalidades y los procedimientos de inscripción en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo:

https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar

También se encuentra habilitado el WhatsApp de consultas: 351 552-1832.