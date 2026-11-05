Jairo y Jorge Rojas serán parte de la Vigilia Joven en la víspera de la llegada de León XIV a Córdoba

La actividad comenzará a las 18 del lunes 9 de noviembre en FAdeA y se extenderá hasta la madrugada del martes 10. Música popular, folclore, expresiones corales y religiosas acompañarán la espera del Papa.

En la víspera de la misa del papa León XIV en Córdoba, la Vigilia Joven reunirá a peregrinos de todo el mundo.

Desde la apertura de FAdeA, a las 18 del lunes 9 de noviembre, artistas de la música popular, el folclore y las expresiones corales y religiosas se presentarán en el escenario hasta la madrugada, a la espera de la llegada del Santo Padre.

Jairo y Jorge Rojas serán los artistas destacados de una noche única. La grilla se completa con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Quienes deseen participar de este momento pueden pasar la noche en el lugar. Se recomienda concurrir con mochila de hasta 15 litros, bolsa de dormir o aislante (no se permite acampar con carpas), reposera, comida, agua, protector solar, repelente, gorro, paraguas plegable y abrigo.

Más información en la página web www.elpapaencordoba.com.ar.

Vigilia federal

Entre las 18 y las 22 del lunes 9, en las pantallas gigantes ubicadas en el predio de FAdeA se proyectarán imágenes de diversos grupos juveniles de todo el país que se encontrarán reunidos a la espera del mensaje del Sumo Pontífice.

Esta iniciativa busca que cada comunidad participe de forma presencial o a la distancia, haciendo de este momento un encuentro federal en el que cada rincón de la Argentina se sienta parte de este hecho histórico.

Espacios para reflexionar y reconciliar

Durante la Vigilia, los peregrinos y peregrinas que vayan llegando contarán con dos espacios de atención y contención pastoral: