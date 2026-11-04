Pronóstico para Villa Carlos Paz: miércoles con ráfagas de hasta 50 km/h y jueves soleado

Después de un miércoles fresco, con nubosidad variable, posibles lluvias débiles y viento del sur, las condiciones mejorarán en Punilla. Para mañana se anticipa una jornada soleada y un marcado ascenso térmico.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este miércoles, después de un martes marcado por la inestabilidad y las alertas por tormentas. La recuperación se consolidará el jueves, cuando volverá a predominar el sol y las temperaturas podrían alcanzar los 26 grados.

El miércoles 4 de noviembre comenzó con abundante nubosidad, ambiente fresco y temperaturas cercanas a los 15 grados. Para el resto de la mañana se mantienen algunas posibilidades de lluvias débiles y chaparrones aislados, mientras que durante la tarde se esperan mejoramientos progresivos y períodos de sol.

La temperatura máxima se ubicaría entre 21 y 22 grados, con viento predominante del sector sur, de intensidad moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 45 a 50 km/h.

Hacia la noche disminuirá la nubosidad y las condiciones tenderán a estabilizarse, con un nuevo descenso de la temperatura.

El cambio más significativo llegará el jueves 5, cuando se espera una jornada de tiempo estable, cielo mayormente despejado y abundante presencia de sol.

La mañana será fresca, con una mínima cercana a los 11 o 12 grados, pero el ascenso térmico se hará sentir rápidamente y la máxima podría alcanzar los 25 o 26 grados durante la tarde.

El viento rotará hacia el noreste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas cercanas a los 30 km/h. Las probabilidades de precipitaciones serán muy bajas durante toda la jornada.

De esta manera, el jueves ofrecerá las condiciones meteorológicas más favorables de los últimos días en Villa Carlos Paz y las localidades serranas, con una tarde cálida y temperaturas más acordes a la primavera.